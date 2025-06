Antonio Vadillo: «Hemos cometido errores que no se pueden permitir»

«En ese tipo de partidos partido que yo sigo pensando a día de hoy no somos inferiores al Barça» es lo que explicaba Antonio Vadillo tras la derrota del Palma Futsal frente al Barça en Son Moix y con la que se despiden de toda oportunidad de alcanzar el tan ansiado título nacional que le falta al club en sus vitrinas.

«Hemos cometido errores que no se pueden hacer en este tipo de partidos. Nos hemos saltado muchas veces, dos en concreto el tipo de defensa que debíamos hacer y ahí el Barça nos ha castigado. Al final el estrés y la concentración de estos partidos a veces te llevan a cometer este tipo de fallos que te provocan situaciones de desventaja como la de ir casi todo el partido por detrás en el marcador».

Sin embargo, Vadillo ha querido agradecer el esfuerzo y dedicación no solo de los jugadores, sino también de todo el club. «Estos jugadores me han regalado una temporada increíble, en la que he disfrutado más que en todas las que he estado en el mundo del fútbol sala y no hay nada que pueda reprocharles ni a ellos ni a nadie. Estamos y estoy muy jodido ya que es el último día que estamos juntos, pero toca reponerse y pero por encima de todo, estar muy orgullosos de lo que hemos hecho».