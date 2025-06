El Palma Futsal afronta una final antes de la gran final

No va más. La frenética semifinal del play off del campeonato de Liga que lleva enfrentando al Illes Balears Palma Futsal y al Barcelona desde el pasado sábado llega a su capítulo final esta noche en Son Moix. Tras la victoria 4-2 en el primer choque, el conjunto de Antonio Vadillo tuvo una primera oportunidad de sentenciar la eliminatoria pero cayó en el Palau Blaugrana en un vibrante encuentro 4-3. Son Moix puede volver a convertirse en el sexto hombre fundamental. Un hecho que da más que esperanzas es que ningún equipo ha conseguido lograr la victoria en Palma. El campeón de Europa suma veinticuatro partidos consecutivos sin perder en casa entre todas las competiciones y quiere alargar esa racha una jornada más para certificar su presencia en la segunda final de liga de su historia.

Antonio Vadillo aseguró que el equipo está preparado para afrontar «un partidazo» con mucho en juego. «Nos enfrentamos al mejor rival posible. El Barça es un equipo que llega apurando sus opciones de levantar un título y volver a Europa, lo que lo hace aún más peligroso», señaló. El conjunto de Tino Pérez ya se quedó fuera de la Liga de Campeones la pasada campaña y su única opción de regresar a la máxima competición europea pasa por llegar a la final de la Liga. El míster jerezano insistió en que será un partido de máxima exigencia, donde los detalles marcarán la diferencia. «Tenemos que volver a hacer un gran partido, competir al máximo nivel y minimizar errores». Por ello, apela directamente al papel de la grada. «Necesitamos el apoyo de nuestra afición más que nunca, sobre todo en los momentos de dificultad. Ellos nos tienen que dar ese aliento que nos haga dar un poco más. El factor pista lo hemos ganado durante once meses y hay que aprovecharlo», afirma. «Jugamos ante nuestra gente, en un Son Moix repleto. No queremos espectadores, queremos 4.000 guerreros con nosotros. Si vamos a la final, será con todos. Y si toca morir, que sea con nuestro ADN, compitiendo y yendo a por el partido desde el primer minuto», sentenció el técnico. El Barça llegará lanzado y con la confianza por las nubes. Ya remontó la serie de cuartos de final tras perder el primer partido ante Jaén Paraíso Interior y ahora quiere repetir la hazaña. Además, los azulgranas han recuperado efectivos importantes y han ganado ritmo de competición. No obstante, saben que para estar en la final tienen que lograr lo que ningún equipo ha conseguido aún este curso: asaltar Son Moix. Los precedentes esta temporada reflejan un equilibrio total. Cuatro enfrentamientos y dos victorias para cada equipo. En todos, ganó el que jugaba como local. Y si los números cuentan algo más, hay un dato que refuerza el espíritu de superación de los de Vadillo: de las siete derrotas que ha sufrido el equipo este curso, en cinco respondió ganando el siguiente choque. El apunte Doble fan zone y recibimiento al equipo Este viernes Son Moix vivirá no una, sino dos zonas de animación para que la afición disfrute como nunca en las horas previas. La primera fan zone abrirá a partir de las 18:30 horas en la Cafetería de Son Moix, pensada para los más puntuales y animados. Allí les esperarán más de dos horas de ambiente con música y comida. Y a las 20:00 horas, se activará también la habitual Fan Zone en la zona exterior del Palau Municipal d’Esports. Además, alrededor de las 19:30 horas, la afición podrá participar en el recibimiento al equipo, que llegará en autobús desde el Hotel Aubamar Suites & Spa, donde está concentrado.