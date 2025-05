Antonio Vadillo: «Me quito el sombrero ante el club y estos jugadores»

Tres veces consecutivas de Champions League para el Palma Futsal tras una nueva victoria de los de Antonio Vadillo sobre el Kairat Almaty por 9-4. Aseguraba el técnico que «me quito el sombrero con estos jugadores. Lo que me están regalando esta temporada no tiene nombre, después de diez meses estamos en todas las competiciones, rinden al máximo nivel, estamos arriba en liga, se me acaban las palabras. Hemos jugado contra Barça, Sporting, y Kairat y lo hemos sacado adelante gracias a la confianza y nivel de los jugadores.»

En cuanto a los sentimientos del momento, campeones de Europa y todo lo logrado, asegura el técnico del Palma que «yo soy del Palma de este equipo y de este club, no sé si seguiré toda la vida pero lo que tengo claro es que cuando me senté en el banquillo quería esto, pero no imaginaba tanto y habla muy bien de equipo y club, están saliendo resultados y me enorgullece mucho. Estoy muy contento de ver a todos así de felices y especialmente a José (Tirado) después de lo que ha pasado y quiero dedicarle la victoria a él», añadía.

«Hay que felicitar al club y al equipo por lo que estamos consiguiendo. Es la tercera final que jugamos este año, 9 o 10 finales en general y hay que disfrutar siempre ganemos o no. lo que nos regala este grupo es increíble y el compromiso es espectacular», añadía el preparador jerezano.

También ha recordado a familiares y a personalidades del club y por el momento que ha pasado horas antes de la final. «Hoy me ha pasado una cosa, al mediodía yo a nivel familiar he perdido a mi tío, que era como mi segundo padre, mi suegro y mi cuñado, y me he acordado de ellos, ellos tres y el presi (Miquel Jaume). Me da pena que no pueda ver esto y me he acordado al final del partido de ellos cuatro», dijo Vadillo en sala de prensa.

Finalmente, ha querido referirse a Marlon y al Kairat, explicaba que «hay partidos que no se dan, y creo que por nuestro buen hacer se ha dado así, felicitar a Marlon por su trabajo en Kairat y en la Final Four», aseveró Vadillo.