Antonio Vadillo: «El objetivo no es ganar la tercera, es ganar el partido»

El Antarès Arena de Le Mans será testigo de la final de Champions del Futsal que tendrá como participantes al Palma Futsal de Antonio Vadillo y el Kairat Almaty de Marlon Velasco. Los de Palma buscarán levantar su tercer título consecutivo, aunque el técnico andaluz aseguraba en rueda de prensa que «nuestro objetivo no es ganar la tercera consecutiva, es ganar el partido».

Un encuentro en el que se verán las caras algo más que dos equipos, dos viejos conocidos ya que Marlon se formó en las filas del conjunto mallorquín y explicaba que «es el partido más importante de mi carrera, espero que no sea el último. Pese a los sentimientos hay que pensar más allá de eso y tener la mirada puesta en el partido porque cada uno tiene que defender lo suyo».

También ha tenido palabras hacia Vadillo, con el que compartió momentos en el Palma cuando ambos coincidieron en la entidad. «Para mi es un amigo, un referente, lo era como jugador y lo es como entrenador con todo lo que ha conseguido. Es un privilegio poder hacerlo y enfrentarme al mejor entrenador del mundo. No es fácil enfrentarte a equipos con los que tienes ese sentimiento».

El técnico del actual campeón de Europa también se refería al dirigente catalán del conjunto de Kazajistán indicando que «para mí es un privilegio enfrentarme a Marlon en un escenario como este. Hemos compartido mucho fútbol sala juntos, como hicimos en Palma y quién nos iba a decir que pasados unos años íbamos a estar en un sitio como este, era impensable pensar en el pasado, nos enfrentamos dos amigos en Champions con un título en juego».

Dos equipos que vienen de disputar dos semifinales muy duras en cuanto a lo físico se refiere, pero hacía hincapié Vadillo que «no hay cabida para el cansancio en una final de Champions con todo lo que nos jugamos ambos equipos. Lo que hay en juego es un premio muy valioso, una final que tiene esa tensión añadida y pese a que piernas y cabeza se sientan pesadas eso va a pasar a un segundo plano».

Sin embargo, vienen de perder una final contra el Peñíscola en Murcia que les alejaba del primer título a nivel nacional. Aun así, Vadillo decía que «de las derrota se aprende más que de las victorias. La derrota en Copa de España costó digerir porque teníamos la oportunidad de levantar el primer título nacional e intentaremos no repetir los fallos que tuvimos en Murcia para salir victoriosos. No sabemos cómo va a acabar pero estamos a las puertas de la liga, de la copa y en la final de Champions. Están demostrando la competitividad que tienen y la clave está en no cometer los errores que se hicieron en la final de Murcia».

Por su parte Luan Muller, portero del Palma Futsal, explicaba que «es un privilegio poder jugar las tres finales y es algo que puedo utilizar para ayudar a mis compañeros de cara a la final y saber llevar bien los nervios y situación de partido. Para ganar este partido, debemos sacar nuestro mejor nivel».