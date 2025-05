Antonio Vadillo: «El partido ha salido al cien por cien como habíamos planeado»

Una nueva final para el Palma Futsal tras vencer por 0-3 a uno de los grandes de Europa, al Sporting de Portugal en el Arantès Arena de Le Mans y que les da una nueva oportunidad de conseguir el tercer título consecutivo de Champions League. Para ello deberá vencer al Kairat el domingo a las 20 horas.

Aseguraba el técnico en rueda de prensa posterior al encuentro que «ha sido un partido durísimo que se ha cumplido al cien por cien lo que habíamos planeado. Han salido muy fuerte al inicio pero con el transcurso del encuentro.» Con el paso de los minutos el partido «se ha ido equilibrando» y en el segundo tiempo confirma que «creo que estábamos mejor que ellos y eso ha hecho que pudiéramos crear muchísimas ocasiones». Además ha hecho hincapié en la defensa del juego a balón parado y eso ha sido «clave» para tomar el poder del encuentro.

Vadillo ha querido recalcar que «hay que poner en valor lo que hacen estos chicos y lo que hace el club, me quito el sombrero ante ellos». Uno de los puntos fuertes es que parece que para ganar hay que sufrir, Vadillo explica que «ellos no sufren disfrutan y ganan, pero yo si que sufro. Los chavales lo pasan bien compitiendo y también me enseñan mucho».

En cuanto a los números que lleva el club, explicaba que «si analizas los números somos el equipo que menos partidos ha perdido en liga, champions y el equipo sabe sufrir, ganar y disfrutar. Tienen ese gen ganador y hemos ganado en los dos últimos partidos a Barça y Sporting que son dos de los mejores equipos de Europa. Pase lo que pase el domingo son tres finales seguidas y hay que ponerlo en valor».

En cuanto al partido del domingo, en el Kairat hay un viejo conocido del club e indica que «si alguien conoce un poco menos que yo el Palma, el que hay detrás mío y conoce a todos o muchos más de los que conozco yo en el Palma, ese es Marlon. El partido del domingo será un duelo muy equilibrado, que van a traer un juego muy directo, desde larga distancia y nosotros tenemos que hacer un buen partido como el de hoy y que llevamos haciendo. A ver si hay suerte y cae a nuestro favor. Hemos estado muy bien todos, no quiero centrarme en uno solo. Ha sido un partido de competir, que había que alargar para ganar y así ha sido. No se le gana a Sporting con el trabajo de uno, si no de todo el equipo».

También ha querido referirse al público desplazado hasta Le Mans para esta Final Four de Champions. «En cuanto a la afición estoy muy contento, con lo que hace el club y el apoyo de la gente que ha venido sabiendo lo difícil que es que venga la gente, es increíble. Sentimos el apoyo de todos los mallorquines y he de destacar lo que hay detrás porque hay que disfrutar el camino que estamos haciendo e ir a por más».