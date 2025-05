El Palma Futsal, a la final de la Champions

El Palma Futsal ha vencido este viernes al Sporting de Portugal por 0-3 con goles de Gordillo, Rivillos y Luan Muller y jugará este domingo a las 20 horas en el Antarès Arena de Le Mans contra el Kairat Almaty de Kazajistán para conseguir un nuevo título europeo, que sería el tercero para ellos y también, el tercero consecutivo para los de Antonio Vadillo.

Un cara a cara entre dos equipos que ya se conocen mucho y que traía a los portugueses con hambre de revancha después de caer en aquella Final Four de 2023 celebrada en el Palma Arena que acabó llevándose el conjunto anfitrión. La primera posesión fue para el conjunto de Antonio Vadillo que sufría con la presión alta del equipo portugués que no lo quiso poner nada fácil desde el primer minuto consiguiendo ya un remate a puerta muy bien tapado por Luan Muller. Fue en ese momento en el que llegó el asedio de los locales con una gran continuidad de ocasiones a favor, sin llegar a conseguir el tanto que abriese el marcador.

Con el partido más estabilizado los de Palma conseguían tener el balón más en su poder y acercarse a portería eso sí, sin llegar a tener una ocasión realmente clara de adelantarse en el electrónico. Cerca de cumplir los cuatro minutos de partido, Vadillo daba entrada a Gordillo, Machado y Ernesto para dar un cambio de aires al quinteto inicial. Pasados algo más de cinco minutos, Machado cometió una falta que podría haber acabado en expulsión del número 44 ya que se iba solo contra la portería rival. Acabó solo viendo amarilla.

Pasados seis minutos, Neguinho tuvo la oportunidad de llegar a portería pero Alex Merlín se lo impidió derribándolo, con el jugador del Palma reclamando falta que no fue y devolvió la posesión a los portugueses. Los de Vadillo lo seguían intentando a base de pases largos para invadir campo contrario pero todo ello, sin éxito de acabar con un remate claro. Cumplidos los primeros ocho minutos, Fabinho tuvo la primera ocasión clara que no consiguió terminar ya que el defensa despejó a córner, de no ser así, llegaba el primer tanto del partido.

Superado ya el ecuador de los primeros 20 minutos, el Sporting de Portugal imponía un juego muy físico asfixiando al Palma Futsal, con la figura de Zicky como eje del sistema y que se marcó como el rompecabezas de los de Palma tanto en defensa como en ataque. Ya cuando quedaban siete minutos y medio, Mateus Maia, tuvo a la media vuelta una gran ocasión que no fue a más y detuvo con solvencia Bernardo Paço.

Imagen de la afición mallorquina en las gradas del Antarès Arena de Le Mans.

A tres minutos y veinte segundos, Gordillo tuvo la más clara. Un remate a la media vuelta yéndose al suelo, que solo el pie del Paçó pudo evitar que se colase por el arco. La segunda parte del primer tiempo fue claramente para los de Antonio Vadillo. Primer tiempo sin goles y jugadores a vestuarios.

Daban comienzo los definitivos 20 minutos y el Palma Futsal seguía manteniendo el buen ritmo y momento que había demostrado en los diez últimos minutos manteniendo el balón en su poder y lo más importante, generando ocasiones desde el primer segundo. Gordillo sería el primero en entrar de revulsivo esta vez. Precisamente sería el número 39 quién tendría la primera gran ocasión de este periodo con un disparo que se escapó por el lado derecho del portero.

Marcelo sería, pasados cuatro minutos, el que tuvo la oportunidad de irse solo tras una pérdida de Paço en campo contrario, pero que la defensa pudo recuperar bien y no dejó que el jugador del Palma tuviera ni siquiera la oportunidad de rematar a puerta. Con trece minutos restantes llegaba una contra mortal del Palma que consiguió llegar con mucha superioridad a portería, pero por muy poco, no consiguió el premio del gol tras un gran remate de Rivillos.

😳 No hay palabras con este EQUIPAZO 😱 Esto es una barbaridad, una salvajada… BRUTAL#FinalFourUEFAFutsal#BicampeonesdeEuropa pic.twitter.com/aif5EwGMce — Illes Balears Palma Futsal (@PalmaFutsal) May 2, 2025

A doce minutos y medio del final del partido, Gordillo marcaba el primero tras un mal saque de Paço que aprovechó el jugador del Palma para enviar al fondo de la red y abrir el marcador. Un tanto que encendía aun más a la afición desplazada al templo de Le Mans y que les acercaba a la final, pero quedaba mucho. França iba a tener la más clara para los portugueses. Un remate desde la banda izquierda que se fue rozando el poste, eso sí, la réplica no se hizo esperar. Bruno Gomes, inició una jugada por banda izquierda sacando repertorio con una ruleta que dejó sentado al rival que no pudo acabar en gol.

Con cinco minutos en el reloj, el Sporting iba a tomar las riendas del partido durante unos instantes, con una presión muy alta, posesiones largas y atacando sin piedad a un Palma que no acababa de dar el golpe de gracia. A tres minutos y medio del final, los portugueses ponían toda la carne en el asador con portero/jugador en pista e iniciaba así su último aliento, se sucedían las ocasiones de los locales, pero sin encontrar el objetivo que tenían entre ceja y ceja del gol. A uno cincuenta del final, Rivillos tapaba un pase del portero jugador y desde campo propio, balón adentro que desataba la locura de los jugadores y afición. A menos de diez segundo para el pitido final, Luan daba el golpe de gracia con el tercero.