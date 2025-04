El sueño europeo continúa en Le Mans

El Illes Balears Palma Futsal pone este martes rumbo a Le Mans, Francia, para disputar su tercera Final Four consecutiva en la UEFA Futsal Champions League. El vigente bicampeón de Europa afronta el reto con la ilusión intacta y la ambición de agrandar aún más su leyenda en la máxima competición continental.

El equipo realizará su último entrenamiento en Palma por la mañana en Son Moix, seguido de una comida de equipo para hacer piña antes de emprender el viaje. Desde Palma volarán a París y posteriormente se desplazarán en autobús hasta Le Mans, donde el viernes (21:00 horas) les espera el Sporting de Portugal en la semifinal.

El conjunto dirigido por Antonio Vadillo llega en el mejor momento de la temporada. Tras la victoria contundente ante el Barça (5-1) que le permitió situarse como líder provisional de la Primera División, el equipo viaja a Francia con la confianza renovada y la certeza de que es capaz de competir y ganar a cualquier rival. El triunfo del pasado viernes ha sido el impulso anímico perfecto antes de afrontar el gran desafío europeo.

El idilio del Illes Balears Palma Futsal con Europa es ya historia viva del fútbol sala: 22 partidos consecutivos sin perder en la UEFA Futsal Champions League —récord histórico de la competición— y dos títulos consecutivos que ahora quieren convertir en tres. Un logro que ningún club ha conseguido hasta la fecha y que los mallorquines sueñan con alcanzar en el pabellón Antarès de Le Mans, situado en el icónico Circuito de la Sarthe.

El Sporting de Portugal será el primer escollo en esta Final Four. Los lisboetas, campeones de Europa en 2019 y 2021, son uno de los grandes dominadores de la última década en la competición y buscarán su revancha tras perder la final de 2023 contra los mallorquines en el Velòdrom Illes Balears. Será un duelo de máxima exigencia ante un equipo muy completo y competitivo, que exigirá la mejor versión del Illes Balears Palma Futsal.

El equipo balear llega con la baja sensible de Piqueras, lesionado la semana pasada, y con Machado tocado físicamente, aunque se espera que pueda estar disponible. A pesar de las adversidades, el grupo mantiene intacta su fe y su espíritu competitivo. El sueño europeo continúa, y en Le Mans, los mallorquines están preparados para escribir un nuevo capítulo en su historia dorada.

Antonio Vadillo: «Llegamos en el mejor momento posible a la Final Four»

Antonio Vadillo asegura que el equipo llega en un gran estado de forma y con la moral reforzada tras las últimas semanas: «El equipo está mostrando una cara muy positiva durante toda la temporada. Es hasta inesperado, hay que ser realistas. Pensábamos que tendríamos bajones o pinchazos, pero el equipo está demostrando una madurez deportiva y una competitividad de alto nivel», afirma el técnico, satisfecho por cómo afrontan esta gran cita. «Después de ganar al Barça, sacar el golaveraje y manejar muy bien los tiempos del partido, no podemos llegar mejor, ni física ni anímicamente», añade.

Pese a todo, Vadillo lamenta la baja de Piqueras, una pieza importante en el equipo: «La lesión de Piqueras nos trastoca, porque además es un especialista en la defensa de pívots, algo clave contra un rival como el Sporting». Aun así, confía en el resto del equipo y destaca el compromiso del cierre murciano, que aportará desde el vestuario. Sobre Machado, confirma que ha estado entre algodones, pero que llegará bien al partido.

Respecto al rival de semifinales, Vadillo destaca la dificultad del reto: «Sporting es posiblemente el favorito de esta Champions. Es un equipo muy completo, concede muy poco y domina a la perfección el balón parado, quizás como ningún otro equipo en nuestro deporte». El entrenador del conjunto mallorquín augura un partido igualado, en el que será clave «quién logre imponer más su forma de jugar».

Después de superar a rivales directos como el Barça en liga, Vadillo subraya la importancia de llegar con confianza a una cita de este nivel: «Estamos muy bien física y mentalmente. El cansancio no existe: vamos a jugar una Final Four de la Champions y cuando empieza a rodar el balón no hay cansancio que valga».

Por último, el técnico quiso poner en valor el logro que supone disputar una tercera Final Four consecutiva: «No somos conscientes de lo que estamos haciendo. Son palabras mayores. Cuando lo conseguimos de forma tan continuada, parece que se le resta valor, pero son cosas muy difíciles de lograr y hay que estar orgullosos».

Luan Muller: "Tenemos que hacer un partido de Champions para llegar a la final"

Luan Muller afronta con ilusión la semana más especial del año: «Es una semana importante, bonita, una ilusión para nosotros. Una tercera Final Four… queremos hacer un buen partido para llegar a la final y disfrutar». El portero reconoce la dificultad del reto que espera en semifinales: «Será un partido muy duro. Sporting es un equipo muy fuerte, acostumbrado a jugar estas competiciones. Tendremos que rendir a nuestro máximo nivel, estar centrados, competir y hacer nuestro partido, el juego que venimos haciendo durante la temporada. Pero claro, es un partido distinto. Algunas cosas las podremos mantener, otras no. Hay que llegar allí y sacar lo máximo».

Luan subraya la importancia de valorar lo conseguido: «Era difícil imaginar que pasaríamos por esto. Con el trabajo hemos ido creciendo poco a poco y ahora es una realidad. Pero hay que darle valor. Parece fácil porque estamos en la tercera Final Four seguida, pero es muy difícil llegar y aún más difícil mantenerse».

En cuanto al estado del equipo, el tercer capitán del Illes Balears Palma Futsal destaca el buen momento pero pide cambiar el enfoque: «Venimos en una buena dinámica en liga, estamos en la fase final de todas las competiciones, pero tenemos que cambiar el chip. Sabemos que es un partido diferente, una competición que cambia mucho. Tenemos que llegar allí, hacer un partido de Champions y competir bien para ganar y llegar a una nueva final».