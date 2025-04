El Palma Futsal se acerca a la cima

El Palma Futsal consiguió una nueva victoria esta vez frente al Santa Coloma por 5-3 en Son Moix. Un partido que debería haberse disputado durante el primer fin de semana de mayo, sin embargo fue adelantado debido a la participación de los de Vadillo en la Final Four de la Champions.

Los primeros minutos transcurrieron sin mucha acción en pista y solo el Palma Futsal consiguió crear alguna ocasión en Son Moix. Ambos equipos jugaban con el portero como casi pivote con el que crear superioridad. No sería hasta el minuto tres de partido que llegó el primer gol del Palma, acción de Neguinho que finalmente tocó en Marc Torlà y se coló como tanto en propia puerta. Desde ese momento los de Antonio Vadillo se vinieron arriba y fueron los claros dominadores durante el resto de primera parte.

No sería hasta pasados cinco minutos del primer tiempo que los visitantes reaccionarían y consiguieran el gol que le dio al Santa Coloma el empate en el marcador. El encuentro se volvió mucho más parejo desde ese momento, por parte del Palma Futsal llegaban las ocasiones a manos de Bruno Gomes pero no conseguía convertir en goles al igual que las de Leandrinho no acababan en el fondo de la red.

Ya transcurridos diez minutos llegaba la ocasión más clara, la de Gordillo que lo intentó de tacón a bocajarro pero no consiguió el tanto tras una gran parada de Álex Lluch. Lo seguía intentado el Palma sin éxito con varias ocasiones generadas desde el córner sin ningún éxito. Ernesto hacía sonar las alarmas tras chocar con una de las vallas del fondo de Son Moix pero para tranquilidad del equipo, solo quedó en un susto. Rivillos la tuvo para deshacer el empate tras una falta indirecta pero la mandó a las nubes cuando quedaban 7 minutos para el descanso. El Palma pasó a presión con defensa alta y conseguir más robos de balón e incomodar al rival y lo consiguieron más y mejor que el Santa Coloma, pero sin oportunidades claras ya que la defensa del Santa Coloma pudo parar las embestidas del Palma Futsal.

A falta de menos de minuto y medio Jesús Gordillo sacó la magia y en una jugada individual a la media vuelta, chutó y la mandó al fondo de las mallas para romper el empate antes del descanso. Los jugadores se marcharon a vestuarios con 2-1 en el electrónico.

Empezaba el segundo tiempo y el gol no tardaba en llegar para el campeón de Europa. En 25 segundos Piqueras, tras un fallo del rival, anotaba el tercero para los de Vadillo. Desde ese momento los locales llevaron el partido a su terreno y consiguieron el cuarto gol, obra de Neguinho que enganchó el balón tras un gran centro de Piqueras. La segunda parte fue un asedio de los locales y el quinto llegó con la firma de Bruno Gomes en una contra letal cuando quedaban 13 minutos para el pitido final. A algo más de diez minutos de finalizar el encuentro los visitantes pasaban a estar en pista con portero jugador.

A cuatro minutos del final, Piqueras se retiró lesionado y no pudo hacerlo por su propio pie. Tuvo que ser ayudado por sus compañeros y enciende las alarmas antes del partido del viernes contra el Barça y para la semana que viene en Le Mans en cita europea. A minuto y medio del final llegó el gol la reacción del Santa Coloma, obra de Víctor Ramos para sellar 5-2 y seguidamente Verdejo ponía el 5-3, poniendo el miedo en el cuerpo de los locales.