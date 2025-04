El Palma Futsal sigue mirando hacia arriba

El Palma Futsal consigue una nueva victoria tras vencer por 4-2 al Noia. Un partido que estuvo muy igualado en todo momento y que se acabó decantando para los locales, tras la expulsión de Rubi tras una mano después de un despeje de Rivillos.

El primer gol llegó en el minuto 8 de partido, obra de Machado tras un gran pase que el 44 del conjunto local no falló. En el minuto 9 llegó el segundo, fue Bruno Gomes el que empujó el balón a pase de Rivillos. Una situación que hizo al conjunto visitante empezar a jugar con portero jugador con el objetivo de remontar o como mínimo acercarse en el marcador. Un encuentro que a partir de ese momento se descontroló y fue una sucesión de contraataques entre ambos equipos. Fue entonces en el minuto 16 cuando el Noia anotó el 2-1 y recortó distancias antes de llegar al descanso.

En el segundo tiempo, los primeros 5 minutos el Palma Futsal centró el juego en su defensa con muchos robos de balón y con una presión muy alta para no dejar al rival sacar el esférico con calma. Sin embargo, la primera ocasión del Noia llegó en esos minutos, con el que casi consiguen el empate. No fue hasta el minuto 8 que no llegó el primer tanto y fue del Noia, que conseguía el empate con un gol de pirata, tras una gran jugada del conjunto visitante en una acción en la que el portero se incorporó en todo momento al ataque y consiguieron certificar esa superioridad.

Fue en el minuto 12 del segundo tiempo en el que Mario Rivillos consiguió introducir el balón en la portería y romper el empate después de un remate desde el flanco derecho de la cancha y marcar el 3-2. Tras la expulsión de Rubi, no tardó en llegar el definitivo 4-2 de David Peña.