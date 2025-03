El Illes Balears Palma Futsal, entre la decepción y el optimismo

Sentimientos encontrados en el día después de la derrota del Illes Balears Palma Futsal en la final de la Copa de España ante el Peñíscola. Perder una final siempre deja un sabor amargo y más cuando el rival era, en principio, inferior al conjunto palmesano. En la expedición mallorquinista había quien pensaba que si la final hubiera sido contra el Barça los jugadores habrían salido más enchufados, pero también los había quienes opinaban que el problema no había sido de actitud. «Quizás es que nuestro nivel en ese aspecto es inferior al de Peñíscola, pero porque también nuestros jugadores tienen otras características», explicaba un directivo del club.

Antonio Vadillo reconocía que al equipo le había faltado «un punto de combatividad» y consideraba justa la victoria del conjunto castellonense «porque la verdad es que no nos merecimos ganar». De todas formas, el entrenador jerezano valoró al rival porque «un equipo que después de 22 jornadas es el líder no es casualidad y ha llegado a este torneo en un momento de confianza total, algo que se consigue muy de vez en cuando. En este torneo ha mostrado un nivel competitivo superior al resto de los equipos».

En el grupo, en el día del partido, no es que se viera una relajación de los jugadores pero, según se comentaba ayer en el Hotel Nelva, no estaban con ese grado de tensión y de activación como sí lo estaban antes de enfrentarse a Movistar Inter en semifinales. «Se empezó a perder la final cuando se clasificó Peñíscola. Si hubiera sido el Barça el partido habría sido diferente», comentaba un destacado miembro de la expedición.

Con una defensa tan cerrada como la del Peñíscola, los lanzamientos exteriores eran la única solución porque los pivots del equipo no tuvieron el domingo tampoco su tarde más afortunada. En la plantilla se echó de menos ayer a un jugador desequilibrante en el uno contra uno. «Claro que nos hubiera venido bien tener a un Cleber o a un Chaguinha. Nosotros contamos con David Peña, pero es un jugador que necesita un poco más de espacio. Nuestro jugador más diferencial es Luan (Muller, el portero) y esa es la realidad».

Un dato que explica que no fue el mejor partido del equipo en la faceta defensiva es que es la primera ocasión en la que recibe tres goles en una primera parte y probablemente en el choque en el que menos tiros a puerta realizó el equipo contrario. La rabia que había en el grupo se centraba en que se había dejado escapar una final ante un rival al que se le podía considerar inferior y que además contaba con importantes bajas. Pero como se comentaba también, «las finales no hay que jugarlas, hay que ganarlas y ellos hicieron más méritos para ello».

También había diferentes sensaciones sobre cómo había sentado la derrota. Había quien pensaba que era una derrota más fácil de asumir que otras porque no se había merecido la victoria, mientras que otros pensaban que el sentimiento era más amargo por no haber tenido ese punto de intensidad extra que requiere una final.

Otro aspecto que se hablaba era la juventud del equipo, con jugadores que están viviendo su primera temporada jugando las competiciones más importante. No hay que olvidar que el club ha fichado este año a seis jugadores y se ha desprendido de otros tantos, entre ellos algunos de los pesos pesados del equipo como Chaguinha o Rómulo.

Olvidando un poco la final del domingo y pensando más en general, lo cierto es que el equipo ha perdido una final pero después de haber ganado dos Final Four de la Liga de Campeones y dos copas intercontinentales. «Nos habíamos acostumbrado a ganar y ahora hemos perdido una final, pero es que antes ni las olíamos», explicaba otro miembro de la expedición. De hecho, en las doce ediciones anteriores de la Copa de España, sólo en dos ocasiones el equipo había llegado a las semifinales y ésta era la primera ocasión en la que disputaba la final.

Ahora el equipo tiene otras tres oportunidades de levantar un trofeo que se junte al de la Copa Intercontinental de esta temporada: la Final Four de la Liga de Campeones, las semifinales de la Copa del Rey y los play off de la lucha por el título. El viernes el Palma Futsal se enfrenta al Jaén Paraíso Interior, que cayó en cuartos de final de la Copa de España y que se encuentra en Liga a diez puntos del conjunto mallorquín con un presupuesto varias veces superior.

En apenas un mes llegará la Final Four de la Liga de Campeones en Le Mans, donde el equipo tiene la oportunidad histórica de ‘tripitir’ título. En semifinales su rival será el Sporting de Lisboa, mientras que el otro finalista saldrá del choque entre Kairat Almaty y Jimbee Cartagena. La cita, el primer fin de semana de mayo.

La Liga habrá acabado en su fase regular cuando llegue la Final Four de la Copa del Rey a la que también han llegado Peñíscola, Jaén y Movistar Inter. Y lo último, pero no menos importante y apasionante, serán los play off por el título de Liga en una competición que se presenta más abierta que nunca.