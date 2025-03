El Illes Balears Palma Futsal quiere agrandar su leyenda

¿A la cuarta será la vencida? El Illes Balears Palma Futsal tiene en Murcia la oportunidad de estrenar este domingo (18:00 horas Teledeporte/IB3) su palmarés nacional en la final de la Copa de España ante el Servigroup Peñíscola FS, auténtica revelación no sólo de este torneo, sino de la temporada, ya que es el líder de la Liga. El conjunto de Antonio Vadillo cuenta a su favor la experiencia al haber disputado, y ganado, las cuatro últimas finales que ha disputado: dos de Liga de Campeones y otras dos de la Copa Intercontinental, pero enfrente va a tener a un equipo en estado de gracia y con la moral por las nubes tras la abultada victoria que logró ante el Barcelona por 8-2 en la semifinal. Una de las incógnitas de la final será comprobar si Vadillo incluye en el equipo a Marcelo, que en principio no iba a viajar a Murcia tras perder su pasaporte en Brasil, pero que llegó al hotel de concentración el viernes al mediodía aunque el sábado se quedó fuera de la convocatoria. El desgaste del equipo puede ser un punto a su favor para que esta tarde cuente con minutos. Y es que el físico va a ser una de las claves del encuentro. El conjunto palmesano disputará su tercer encuentro en menos de 72 horas, aunque más castigado puede estar su rival, ya que jugó su cuartos de final el viernes y no ha tenido ni un día de descanso en esta Copa de España, que estrenará ganador en su palmarés. Además, ambos equipos han disputado una prórroga y una posterior tanda de penaltis. La del Palma Futsal fue en semifinales contra Movistar Inter, mientras que la del conjunto castellonense se produjo en la ronda anterior frente a Jimbee Cartagena.

Esta será la octava final que juegue en su historia el Palma Futsal. A las cuatro de carácter internacional se suman la de la Copa del Rey ante ElPozo Murcia en Sevilla que terminó en derrota con un gol del mallorquín Miguelín en la prórroga, la final de la Liga en la campaña 2021/2022, en la que cayó ante el Barcelona y en la Supercopa de España de 2022 donde de nuevo el conjunto culé evitó este primer título nacional del conjunto palmesano al caer en la tanda de penaltis. El último partido jugado entre ambos conjuntos se tradujo en una clara victoria del Palma Futsal. Fue en la tercera jornada de Liga y el cuadro palmesano se llevó la victoria con un inapelable 5-2, con sendos ‘dobletes’ de Bruno Gomes y Neguinho y otro tanto de Marcelo. Fue la primera derrota en el campeonato del conjunto de Santi Valladares, que sin embargo ya había dado muestras de su potencial en las dos primeras jornadas de Liga. El club castellonense, que en 2021 descendió a Segunda División, es una rara avis en el mundo del deporte. Su portero titular, Gus López, ha estrenado internacionalidad a sus 45 años. El club cuenta con una lavandería y cafetería propias, su presupuesto es de unos 700.000 euros, cuenta con 900 socios que cada partido lleban su pabellón de apenas 1.000 localidades y sus jugadores reciben primas en forma de viajes al Caribe. Actualmente solo el consistorio local colabora de manera directa con el club y se ha pasado de un 60% en ayudas a un 40%. La entidad tiene la intención de rebajar ese porcentaje si es posible. La segunda pata presupuestaria es la televisión. Los 170.000 que se ingresan por el convenio con la Federación son vitales. Completa el 'taburete' sobre el que se asienta el club un patrocinio potente de Servigroup y otras colaboraciones con empresas locales y de la provincia, según un artículo de Superdeporte.