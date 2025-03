El Palma Futsal peleará por su primer título nacional

El Illes Balears Palma Futsal tendrá la oportunidad de conseguir su primer título nacional este domingo al clasificarse para la final de la Copa de España después de derrotar a Movistar Inter en la tanda de penaltis por 3-1 tras haber acabado los 40 minutos 3-3. Ernesto, autor del segundo gol, ha sido el autor del penalti decisivo en una tanda en al que tanto Luan Muller como Carlos Barrón han parado sendos penaltis. El conjunto palmesano, que había caído en este torneo ante el conjunto madrileño en seis de sus siete enfrentamientos, se medirá en la final al ganador del encuentro entre Peñíscola y Barcelona.

Los dos equipos ha salido sin pívot optando por el 4-0 y con Henrique en la portería aunque a los pocos segundos Luan Muller ya ocupaba su puesto. Se notaba la importancia del encuentro por la intensidad de cada acción. Raya ha sido el primero en probar al portero palmesano. La polémica ha llegado poco después tras el choque entre Jesús Herrero y Neguinho, saldada con tarjeta amarilla para el portero internacional español. Los árbitros han analizado la jugada a petición de Antonio Vadillo, que no ha covocado a Marcelo, pero no han considerado que la acción fuera merecedora de un castigo mayor. Bruno Gomes, tras un quiebro de gran calidad ha sido el primero en inquietar la meta del Movistar Inter. Javier Mínguez y Lucao también han buscado el gol y el primero casi lo logra tras una espectacular volea a la salida de un córner que se ha estrellado en el larguero y Carlos Bartolomé también se ha topado con la madera en un disparo raso cruzado. El Palma Futsal ha respondido por medio de sendos lanzamientos de Neguinho y Piqueras que no han sorprendido a Herrero. Muller ha salvado un gol tras una pérdida de Neguinho. El partido tenía ritmo con los dos equipos buscando la portería contraria.

La madera ha vuelto a salvar por tercera vez al conjunto palmesano tras el disparo de Cecilio y este mismo jugador ha visto cómo le anulaban un gol por mano que reconocía el propio jugador. Estaba mejor el equipo de Alberto Riquer, mientras que al Palma le estaba costando crear peligro. Drahovsky ha sido el siguiente en hacerse lucir a Muller y Lucao también lo ha intentado desde lejos. La mejor noticia para el equipo campeón de Europa es que estaba empatando el partido, aunque Neguinho ha tenido una clara ocasión pero Herrero ha estado muy rápido tapando huecos. Quien ha acertado ha sido Bruno Gomes aprovechando un rechace del portero madrileño tras un disparo de Fabinho. Pero apenas ha podido saborear el gol el equipo isleño porque Carlos Bartolomé ha sorprendido desde lejos a Muller tras un disparo que parece que ha rozado en algún otro jugador. El Palma Futsal estaba abusando de los lanzamientos lejanos de Muller ante la dificultad de llegar al área rival, pero en un preciso pase del portero, Ernesto ha logrado volver a poner por delante a a su equipo tras recoger el rechace a su propio tiro. Pero de nuevo Carlos Bartolomé ha puesto de inmediato las tablas tras una gran jugada individual con caño incluido a Fabinho.

Tras el descanso, Fabinho ha salvado el gol en la primera jugada y Bruno Gomes ha vuelto a demostrar su calidad pero Herrero ha salvado su remate. Ernesto ha podido lograr su doblete tras una buena acción individual pero su disparo se ha marchado fuera por poco. Muller ha evitado el gol de Lucao y Cecilio y en la contra Neguinho ha rematado a placer un buen pase de Gordillo. Por tercera vez se ponía por delante el equipo de Vadillo. Ernesto ha tenido el cuarto en sus pies pero el meta del conjunto madrileño le ha adivinado sus intenciones.

Una decisión arbitral con amarillas a Raya. Piqueras y al entrenador Alberto Riquer ha hecho que ambos conjuntos llegaran a las cinco faltas a falta de casi ocho minutos. En ese momento Inter ha empatado de nuevo el partido por medio de Bebe aprovechando un error defensivo. Muller ha vuelto a salvar a su equipo tras una pérdida de Machado. Neguinho ha provocado la sexta falta pero Jesús García le ha sacado el disparo desde los 10 metros. Piqueras, tras robo de Neguinho, ha rozado el gol. Riquer ha apostado por el portero jugador sin resultado. En la tanda de penaltis, Fabinho, Gordillo y Ernesto han batido a Jesús Herrero, enmendando los fallos de Neguinho y Piqueras, mientras que sólo Drahovsky ha sido capaz de lograr el gol desde el punto fatídico de los seis metros.