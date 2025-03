Diversión y fútbol sala en la cuarta parada del Tour del Palma Futsal

El Poliesportiu La Salle Pont d’Inca de Marratxí se convirtió en el epicentro de la diversión y el fútbol sala este miércoles con la cuarta parada del Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc. Unos 350 alumnos de los colegios La Salle, Santa Teresa, The Academy International School y CEIP Sa Nova Cabana disfrutaron de una mañana repleta de deporte, entretenimiento y valores. Una iniciativa que reafirma el objetivo del club de acercar el fútbol sala a los más pequeños en un formato divertido e innovador.

La plantilla al completo, a excepción de los seis jugadores convocados con sus selecciones –Rivillos y Gordillo con España y Charuto, Neguinho, Marcelo y Fabinho con Brasil–, protagonizó una jornada cargada de momentos especiales. Desde la presentación de los jugadores hasta los juegos participativos y el esperado partido-exhibición, cada instante estuvo marcado por la cercanía y la interacción con los niños. Uno de los momentos más vibrantes llegó con el partido entre dos equipos formados por los jugadores del Illes Balears Palma Futsal, con los alumnos animando desde la grada. Entre risas, retos y jugadas espectaculares, los escolares fueron testigos de la magia del fútbol sala en estado puro. Pero la diversión no terminó ahí. Como es habitual en el tour, los niños también saltaron a la pista para desafiar a los profesionales en un momento que quedó grabado en la memoria de todos ellos. El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc sigue recorriendo Mallorca, llevando el deporte y sus valores a los más jóvenes. Un proyecto que refuerza la conexión del Illes Balears Palma Futsal con la sociedad mallorquina y su compromiso con la formación de las nuevas generaciones.