El Palma Futsal ya tiene rival en las semifinales de la Liga de Campeones

La Final Four de la UEFA Futsal Champions League traerá un duelo de campeones en las semifinales, donde el Illes Balears Palma Futsal se enfrentará al Sporting de Portugal, en lo que será la reedición de la final europea que coronó a los mallorquines en el Velòdrom Illes Balears en 2023. El equipo portugués es uno de los clubes más dominantes del fútbol sala europeo en los últimos años, con dos títulos de Champions (2019 y 2021) y un total de siete presencias en las últimas ocho Final Four. Un equipo con experiencia, talento y con una plantilla de primer nivel que, una vez más, parte como uno de los principales candidatos al título.

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el pasado verano en la pretemporada del Illes Balears Palma Futsal, en el XII Ciutat de Palma – Memorial Miquel Jaume, con victoria para los baleares por 5-4 en Son Moix. Sin embargo, aquel duelo fue un amistoso y, en esta ocasión, el contexto será muy diferente, con un billete a la gran final de Europa en juego.

Esta semifinal reunirá a los campeones de cuatro de los últimos seis títulos de la UEFA Futsal Champions League, lo que habla del altísimo nivel de la eliminatoria. El Sporting de Portugal buscará la revancha tras la final que perdió en los penaltis, mientras que el Illes Balears Palma Futsal defenderá su bicampeonato y tratará de seguir haciendo historia en su tercera Final Four consecutiva.

El otro cruce de semifinales lo protagonizarán el otro equipo español, el Cartagena Costa Cálida, y el Kairat Almaty, completando así una de las Final Four más reñidas de los últimos años.

Antonio Vadillo reconoce la dificultad del reto y destaca la calidad y la experiencia del conjunto lisboeta, al que considera «posiblemente, el favorito de esta edición». El entrenador del Illes Balears Palma Futsal reconoce que «partiendo de la base de que cualquier rival que nos tocase iba a ser muy complejo, nos ha tocado, posiblemente, el equipo más difícil. Por experiencia y por potencial de plantilla, Sporting está quizás un punto por encima del resto y habrá que prepararlo muy bien».

El técnico del cuadro balear destaca que «para mí, Sporting es el equipo más completo del fútbol sala. Es el equipo que mejor domina todas las fases del juego y el que tiene una mayor experiencia en esta competición. Compiten muy bien, manejan todos los registros del juego y eso hace que sean un equipo muy difícil de batir».

Consciente de la exigencia que supone el partido, Vadillo insiste en que el Illes Balears Palma Futsal deberá estar a su máximo nivel. «Habrá que prepararlo muy bien porque sabemos que nos van a exigir muchísimo. Evidentemente, si queremos sacar esta eliminatoria adelante, tendremos que llegar en nuestro mejor momento y competir al máximo», concluye.

Mario Rivillos afronta con ambición y determinación la semifinal de la UEFA Futsal Champions League ante el Sporting de Portugal, consciente de la dificultad del desafío, pero también convencido del potencial del equipo. «Llegados a este punto, a la Final Four, cualquier rival iba a ser difícil. Nosotros queremos hacer nuestro trabajo, hacer un gran partido ante un equipo que sabemos que tiene un potencial enorme, pero seguimos soñando, creemos en lo que trabajamos y vamos a ir a por esa semifinal y, lógicamente, a buscar un puesto en la final», afirma el segundo capitán del Illes Balears Palma Futsal.

Para el jugador tetracampeón de Europa, la Final Four es una competición diferente, cargada de emoción y significado: «Siempre he dicho que la Final Four es una competición especial, la que más te hace sentir, la que más te hace emocionarte», reconoce. A nivel personal, el reto de alcanzar una nueva final y pelear por el título continental supone una motivación extra. «Es un reto para mí estar en una final más y, obviamente, ganar la Champions», concluye.