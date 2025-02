El Palma Futsal se supera a sí mismo. Despojado de sus mejores elementos año tras año, el grupo dirigido por Antonio Vadillo está haciendo historia en este curso 2024-25. La clasificación para la disputa de la Final Four de la Copa del Rey el pasado martes, tras un intenso encuentro en Zaragoza, y la derrota en esa misma fase del Cartagena (anfitrión de esta competición) ante el Peñíscola, deja al equipo mallorquín como el único representante del fútbol sala nacional en las tres competiciones, al margen de la Liga, de la presente temporada. Sigue vivo en la Copa de España, la Copa del Rey y la Champions League.

La primera oportunidad de ganar un titulo nacional tendrá lugar en Murcia con la disputa de la fase final de la Copa de España de, 20 al 23 de marzo. El bombo le deparó un cruce con el anfitrión, ElPozo Murcia -al que curiosamente se mide este fin de semana en el torneo liguero- que se disputará el jueves 20 de marzo en el Palacio de los Deportes. En caso de superar esa eliminatoria se cruzaría en semifinales con el ganador del duelo entre el Jaén Paraíso Interior y el Movistar Inter.

La segunda cita se celebrará a comienzos de mayo, en concreto del 2 al 4, con la disputa de la Final Four de la Champions League en el pabellón Antarès, situado en el Circuito de Le Mans. El Illes Balears Palma Futsal aspirará a revalidar el bicampeonato europeo y convertirse en el primer club en ganar tres Champions consecutivas. Los de Vadillo compartirán cartel con el debutante Cartagena Costa Cálida y a dos buenos conocedores de la competición, el Kairat Almaty (Kazajistán) y el Sporting CP (Portugal), por el título en un evento que reunirá a los cuatro mejores equipos del continente.

También en mayo, entre el 17 y el 18, se disputará en Cartagena la Final Four de la Copa del Rey, que el Palma jugará por segunda vez en su historia la Final Four de la Copa del Rey y, por tercera ocasión, las semifinales del torneo. Después de tumbar al Zaragoza (3-6) en un apasionante encuentro, compartirá escenario con el Movistar Inter, verdugo del Valdepeñas (3-7); el Jaén Paraíso Interior, que se cargó al Barça, rey de la Copa con ocho títulos, gracias a un gol de Mati Rosa cuando quedaban un minuto y seis segundos para el final del segundo tiempo de la prórroga; y el Peñíscola, que dio la sorpresa al imponerse (5-2) al Cartagena, que no podrá disfrutar de ‘su’ Copa.

Sin duda, pase lo que pase en esta lucha por tres títulos, el Palma Futsal sigue reescribiendo su propia leyenda. Está en la lucha por el triplete, sin olvidar la opción de la Liga. Y de este hecho nadie puede presumir...