El Palma Futsal jugará la Final Four de la Copa del Rey

El Illes Balears Palma Futsal se impuso este martes al Wanaprix Zaragoza por 3-6 y disputará la Final Four de la Copa del rey. El equipo palmesano logró una victoria muy trabajada ante Wanapix AD Sala 10. Los mallorquines sabían que el partido en el Pabellón Siglo XXI no iba a ser fácil. La recompensa de estar en una Final Four de la Copa del Rey era demasiado grande para ambos equipos, y el Wanapix AD Sala 10 iba a hacer todo lo posible por lograr un hito histórico en su casa. El equipo aragonés salió con intensidad y encontró pronto la forma de golpear primero. En los primeros compases del partido, los locales se adelantaron gracias a un penalti señalado por los colegiados a favor del cuadro dirigido por Jorge Palos. Nando Torres no falló y batió a Carlos Barrón, poniendo el 1-0 en el marcador. Tocaba reaccionar, y el Illes Balears Palma Futsal empezó a adueñarse del partido, imponiendo su ritmo y generando ocasiones. Sin embargo, le faltaba el último pase y un punto de fortuna para encontrar portería. La más clara hasta el momento llegó en el minuto 12, cuando Mario Rivillos, tras recibir un balón a la carrera, sacó un disparo que se estrelló en la madera.

El dominio del Illes Balears Palma Futsal hacía presagiar que el gol llegaría más pronto que tarde, y así fue. En el minuto 15, Bruno Gomes aprovechó un error en campo propio de los locales y no perdonó ante Iván, firmando el empate. Sin embargo, la alegría duró poco, porque el Wanapix AD Sala 10 reaccionó de inmediato. Richi Felipe, muy atento, cazó un rechace en el área y volvió a poner a los aragoneses por delante. Un jarro de agua fría para un equipo mallorquín que empezaba a encontrarse cómodo en el partido. El equipo de Vadillo no se vino abajo y siguió insistiendo. Cuando todo parecía indicar que los locales se marcharían con ventaja al descanso, apareció una gran combinación en transición entre Bruno Gomes y Piqueras, que culminó con un golazo del murciano para el 2-2 al filo del intermedio. Terminaba una primera mitad en la que el Palma dominó en ocasiones, pero la eficacia del Wanapix mantuvo la eliminatoria igualada. Cada jugada de peligro podía cambiar el guion, y el mínimo despiste se traducía en un gol en contra. El inicio de la segunda mitad volvió a ponerse cuesta arriba. En el minuto 23, Tomi golpeó de nuevo para los locales, estableciendo el 3-2. Tocaba remar otra vez. Pero en esta ocasión, la eficacia y la fortuna de cara a puerta sí estaban del lado del Illes Balears Palma Futsal. En el minuto 26, David Peña recuperó un balón en zona ofensiva y definió con precisión para volver a poner la igualdad en el marcador. Solo un minuto después, Jesús Gordillo apareció para asistir a Fabinho, que empujó el balón en el segundo palo y firmó la remontada. Por primera vez en el partido, el Illes Balears Palma Futsal estaba por delante (3-4). Sin embargo, aún quedaba mucho por jugar y la ventaja era mínima. El ritmo del partido bajó ligeramente, pero el Wanapix AD Sala 10 no había dicho su última palabra. Luan Muller apareció como el primer gran héroe de la noche, con un paradón espectacular que evitó el empate. Poco después, Gordillo fue quien sacó bajo palos hasta en dos ocasiones para evitar el 4-4. El equipo resistía, pero aún necesitaba un gol que diera tranquilidad. Ese gol llegó en una jugada ensayada, cuando Fabinho anotó su segundo tanto de la noche, ampliando la ventaja con el 3-5. Con el partido en su recta final, el Wanapix AD Sala 10 apostó por el portero-jugador, quemando sus últimas opciones de volver a meterse en la eliminatoria. Pero el Illes Balears Palma Futsal resistió con Luan Muller muy seguro bajo palos y con una defensa compacta. Finalmente, en el último minuto, Mario Rivillos sentenció el encuentro con el 3-6, certificando así el billete del Illes Balears Palma Futsal a la Final Four. Con esta victoria, el Illes Balears Palma Futsal jugará por segunda vez en su historia la Final Four de la Copa del Rey y, por tercera ocasión, las semifinales del torneo. Además, estará presente en todas las fases finales de la temporada, consolidando su papel como uno de los equipos más sólidos en el panorama nacional. Ficha técnica 3. Wanapix AD Sala 10 Zaragoza: Iván, Nacho Gómez, Ortego, Carlos García y Nando. También jugaron: Richi Felipe, Rivera, Dani Álvarez, Alberto Inés y Tomás Pescio. 6. Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Marcelo, Neguinho, Rivillos y Bruno Gomes. También jugaron: Piqueras, Carlos Barrón, David Peña, Gordillo, Charuto y Ernesto. Goles: 1-0 Nando Torres (min. 3), 1-1 Bruno Gomes (min. 15); 2-1 Richi Felipe (min. 16); 2-2 Piqueras (min. 19), 3-2 Tomi (min. 23); 3-3 David Peña (min. 26); 3-4 Fabinho (min. 27); 3-5 Fabinho (min. 35); 3-6 Rivillos (min. 39). Árbitros: Cubero García y González Moreta. Amonestaron con tarjeta amarilla a Adri Ortego Pabellón: Pabellón Siglo XXI. 1000 espectadores. Cuartos de final de la Copa de S.M. El Rey.