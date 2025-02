El Illes Balears Palma Futsal no ha empezado bien el año y la segunda vuelta de Liga al perder en Valdepeñas por 4-3. El conjunto de Antonio Vadillo ha gozado de innumerables oportunidades, pero se ha topado con un inconmensurable Álex González, que ha desquiciado al campeón de Europa con sus paradas. Fabinho, tras unos primeros minutos de tanteo, fue quien tuvo la primera ocasión pero Álex González atrapó junto a su palo derecho el disparo raso del brasileño. Bruno Gomes fue el siguiente en poner a prueba al meta local. Misma suerte corrieron los intentos de Piqueras, Mario Rivillos y sobre todo el de Jesús Gordillo, quien había maniobrado de espaldas en una jugada de exquisita calidad.

Apenas tenía el balón el equipo de Ricardo Íñiguez, pero lo más importante para el cuadro local era que seguía manteniendo la portería a cero. Mateus Maia también la tuvo, pero sin poder batir al gran protagonista hasta el momento del choque. Pasaban lo minutos y el conjunto de Vadillo no encontraba puerta con tanta facilidad, mientras que el equipo manchego se estiraba. Pero fue Bruno Gomes quien al final logró su objetivo aprovechando un robo y asistencia de David Peña. Pudo aumentar la diferencia Gordillo, pero su ‘picada’ se fue por poco por encima del larguero tras un gran control orientado.

El segundo periodo tuvo en sus primeros minutos el mismo guión que en los primeros 20 minutos. Álex González se estaba convirtiendo en una pesadilla para Neguinho, Rivillos, Fabinho, Gordillo y David Peña. Todos ellos lo intentaron por tierra, mar y aire pero sin lograr batir al cancerbero. No es que perdonara el Palma Futsal, sino que se estaba encontrando con un portero sublime. Y en una contra, Alberto fusiló a Henrique tras una gran asistencia de Eloy Rojas. Tocaba remontada para los pupilos de Vadillo, que no entendían cómo tenían el marcador en contra. Lo seguía intentando el doble campeón de Europa, pero el segundo gol le había dejado tocado. David Peña, tras una gran acción individual no encontró el premio del gol porque otra vez Álex González demostró su categoría. Ernesto también pudo igualar el choque y Vadillo arriesgó poniendo a Fabinho de portero-jugador. La variante tuvo el efecto contrario al deseado al batir José Mario a Fabinho tras una contra. El brasileño fue el último protagonista del encuentro. Primero redujo distancias para dar emoción al último minuto del encuentro, pero un disparo mordido suyo facilitó el 4-2 y aún tuvo tiempo de lograr otro segundo gol, pero estéril.