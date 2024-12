El Illes Balears da un paso de gigante hacia la Copa de España

El Illes Balears Palma Futsal cierra el 2024 con una victoria de prestigio en una de las pistas más complicadas de la Primera División. Los mallorquines visitaban al Quesos Hidalgo Manzanares con la intención de sumar tres puntos vitales en su lucha por certificar cuanto antes su presencia en la Copa de España. En un partido marcado por momentos clave, el equipo dirigido por Antonio Vadillo sacó adelante un duelo que parecía torcerse en varias fases del juego.

Desde el inicio, el Illes Balears Palma Futsal mostró su ambición. Henrique trató de abrir el marcador con una incursión ofensiva en el primer minuto, aunque su disparo se marchó alto. Neguinho estuvo cerca de inaugurar el marcador con un punterazo al larguero, mientras que Ernesto, tras entrar en pista, generó varias ocasiones claras que no lograron superar al guardameta Antonio Navarro. El Quesos Hidalgo Manzanares no tardó en responder. Aunque los locales no igualaron el ritmo inicial de los mallorquines, sí se mostraron sólidos y contaron con una gran oportunidad en el minuto 15, cuando Raúl Campos estrelló el balón en el poste tras una excelente triangulación. Ese aviso fue el preludio de un momento complicado para los visitantes: Neguinho vio la tarjeta roja por una acción polémica y Gordillo fue amonestado por protestar. Pese a la inferioridad numérica, el Illes Balears Palma Futsal resistió con coraje, pero finalmente Javi Alonso adelantó a los manchegos en el minuto 19, dejando el marcador 1-0 al filo del descanso. Sin embargo, los palmesanos no bajaron los brazos y, antes de la pausa, lograron empatar con una gran jugada en la que Luan Muller se sumó al ataque y asistió a Bruno Gomes, que definió con calidad para el 1-1.

La segunda mitad comenzó con menos ritmo y escasas ocasiones, aunque Luan Muller mantuvo al equipo en el partido con paradas cruciales. Todo cambió a partir del minuto 30, cuando el instinto goleador de Bruno Gomes marcó la diferencia. Primero, tras un pase de David Peña, el brasileño superó al portero rival en un mano a mano para poner el 1-2. Apenas dos minutos después, Bruno amplió la ventaja con su tercer gol, consolidando un hat-trick brillante que encaminaba la victoria. El Quesos Hidalgo Manzanares no se rindió y recurrió al portero jugador. A falta de dos minutos para el final, Daniel recortó distancias con el 2-3, aumentando la tensión en los compases finales. Sin embargo, el Illes Balears Palma Futsal resistió con un esfuerzo colectivo encomiable y aseguró tres puntos de oro que le colocan a las puertas de la Copa de España. Una victoria que refuerza la moral del equipo y cierra un año inolvidable en el que los mallorquines han consolidado su lugar entre la élite del fútbol sala.

Ficha técnica 2. Quesos Hidalgo Manzanares: Antonio Navarro, Humberto, Javi Alonso, Antoñito y Juan Emilio. También jugaron: Daniel, Raúl Campos, Pedro Herreros, Alvaro López y Pedro. 3. Illes Balears Palma Futsal: Henrique, Piqueras, Neguinho, Machado y Bruno Gomes. También jugaron: Mateus Maia, Rivillos, Gordillo, Ernesto, Luan Muller, Marcelo y David Peña. Goles: 1-0 Jugador (min. ); 1-1 Bruno Gomes (min.); 1-2 Bruno Gomes (min. 30); 1-3 Bruno Gomes (min. 32); 2-3 Daniel (min. 37) Árbitros: Cidoncha Cortés y Salomé Vizuete. Tarjeta amarilla para Álvaro López y Humberto, del Quesos Hidalgo Manzanares, y para Gordillo, Rivillos y Machado del Illes Balears Palma Futsal. Tarjeta roja para Neguinho, del Illes Balears Palma Futsal. Pabellón: Manzanares Arena, 1800 espectadores. Partido correspondiente a la 12 jornada de la Primera División.