El Palma Futsal tiene otro reto

No hay tregua. Tras la consecución de la Copa Intercontinental y el regreso a la Liga con un sufrido empate ante el recién ascendido Burela, el Illes Balears Palma Futsal recibe este martes en Son Moix (20:30 horas, Teledeporte) a uno de los huesos de la categoría: el actual campeón de la competición, Jimbee Cartagena Costa Cálida, que también logró sólo un punto contra el Quesos El Hidalgo Manzanares. Conscientes de la igualdad que caracteriza un año más a la Primera División y de la importancia de cada punto en la clasificación, ambos equipos buscarán una victoria que, además de sumarles tres puntos, les ayude a reforzar su confianza de cara a la Elite Round que se disputará a finales de mes y en la que también está el conjunto murciano. Para los de Antonio Vadillo, la necesidad es aún mayor, tras la derrota en Santa Coloma y el empate en Burela, que les obliga a sumar para estar tranquilos de cara a su clasificación para la Copa de España.

Para lograr la victoria, el Illes Balears Palma Futsal deberá corregir la falta de acierto que mostró en Burela y aprovechar sus oportunidades con más precisión. La buena noticia es que Rivillos, ausente en el último partido por una sobrecarga, y Fabinho, recuperado de un leve esguince de tobillo, estarán disponibles para Vadillo. Con el apoyo de la afición y su fortaleza en casa, donde han ganado los seis partidos disputados hasta ahora esta temporada, los mallorquines buscarán seguir invictos en Son Moix.

Antonio Vadillo es consciente de la entidad del rival. «Para mí, es el equipo más completo que hay en la liga. Nos van a obligar a mantener la concentración muy alta, a nivel ofensivo a estar a un gran nivel, y sobre todo a ser contundentes en las áreas», comenta Vadillo. «Tuvimos muchos errores en la finalización; no podemos generar tantas ocasiones y no meterlas. Nos llegaron muy poquito a portería, pero tenemos que ser ambiciosos en ataque. No podemos pensar que ya la meteremos… Que nos sirva de aprendizaje», reflexionó Vadillo sobre el último partido ante el Burela. Aun así, el técnico señala también la necesidad de mantener la calma y ser conscientes del potencial del equipo: «Estamos en muchas competiciones, la marcha va a un ritmo muy elevado y somos un equipo muy nuevo y joven».

Por su parte, Rivillos reconoció que «a los jugadores lo que nos gusta es jugar, estar en dinámica de partido. Sí que es cierto que son muchos partidos, y Vadillo tiene que gestionar el minutaje, son pocos entrenamientos… pero nos gusta estar en ritmo de competición». En cuanto a su reciente convocatoria con la selección española, Rivillos destacó el valor personal de esta vuelta, tras ocho años de ausencia en el combinado nacional: «Es un chute de energía, pero ahora mi objetivo es estar a disposición del club».