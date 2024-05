El Mallorca Palma Futsal, victoria o cierre de temporada

El Palau Municipal d’Esports de Son Moix decide el futuro del Mallorca Palma Futsal este lunes (21:30 horas / Teledeporte). Los mallorquines se juegan seguir con vida en el playoff por el título de la Primera División o finalizar la temporada. Una victoria contra el Jaén Paraíso Interior daría la opción de clasificarse para las semifinales en el tercer partido de la eliminatoria, pero una derrota será la sentencia de muerte. No hay margen de error. La derrota el pasado viernes, en el primer partido de los cuartos de final, deja a los de Antonio Vadillo al borde del precipicio.

La plantilla tiene ganas de revancha tras lo vivido el pasado viernes en el Olivo Arena. Los campeones de Europa necesitan recuperar la energía y olvidar el cansancio acumulado, centrarse en jugar y no pensar en todos los aspectos que rodean estos partidos tan decisivos. No hay espacio ni tiempo para las dudas y solo cabe jugar con todos los sentidos puestos en la pista para ganar y equilibrar la eliminatoria. La igualdad entre los dos equipos aventuran otro encuentro muy competido en el que los detalles van a decidir el resultado, como sucedió en la ida. El nivel competitivo del partido requerirá de la máxima concentración defensiva para no fallar y marcar las diferencias en ataque.



El Mallorca Palma Futsal ha llegado a la fase final de la Primera División con las fuerzas justas, igual que ya le sucedió el año pasado. Es el equipo que más partidos ha jugado este curso y la exigencia de la UEFA Futsal Champions League desgasta mucho, física y anímicamente. Tanto es así, que los isleños solo han ganado un partido de liga de los últimos siete que han jugado, dos de ellos contra el Jaén Paraíso Interior. El conjunto andaluz le ha tomado la medida a los de Vadillo a los que han ganado los últimos cinco partidos que han jugado, incluidos los dos encuentros del playoff de la semifinal del año pasado.

Los mallorquines quieren rebelarse ante esta situación sabiendo que las circunstancias han tenido mucho peso en esta mala racha y aprovechar esta oportunidad que tienen por delante. En cuanto a las bajas, el conjunto mallorquín no podrá contar con los lesionados Tayebi y Fabinho pero el resto de la plantilla está lista para el gran partido de este lunes.