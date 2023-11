La Champions define la agenda del Palma Futsal en la Ronda Élite

El Palma Futsal ya tiene definida su agenda para la Ronda Élite de la UEFA Champions Futsal que se disputará entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre en el Palau d'Esports de Son Moix. El vigente campeón, que sacó adelante con un pleno de victorias la Main Round de la máxima competición continental, buscará su clasificación para la Final Four en un grupo que le llevará a enfrentarse al MNK Olmissun, KSC Lubawa y al FC Hit Kyiv.

La Ronda Élite de la Champions arrancará para el Illes Balears Palma Futsal el próximo miércoles 29 de noviembre ante el MNK Olmissun a partir de las 19:00, que será el horario en el que los anfitriones disputarán todos sus encuentros de esta fase. Los mallorquines se las verán en la segunda jornada al KSC Lubawa el jueves 30 de noviembre y, tras el día de descanso del viernes, cerrarán la fase frente al FC Hit Kyiv el sábado 2 de diciembre, en ambos casos a las 19:00 horas.

🚨 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺 de la Elite Round de la @UEFAFutsal en Son Moix:



1️⃣ MNK Olmissun - Illes Balears

📆 Miércoles 29 de noviembre

⏰ 19:00 horas



2️⃣ Illes Balears - KSC Lubawa

📆 Jueves 30 de noviembre

⏰ 19:00 horas



3️⃣ FC Hit Kyiv - Illes Balears

📆 Sábado 2 de diciembre

⏰… pic.twitter.com/q1C2w9XH6o — Mallorca Palma Futsal (@PalmaFutsal) November 20, 2023

Después de que en la Main Round accedieran a la siguiente ronda tres de los cuatro equipos en liza, en esta ocasión sólo el primero sacara el billete para la Final Four de la UEFA Champions Futsal y el Palma Futsal volverá a contar con su fiel parroquia como sexto hombre. Cabe destacar que será la cuarta vez consecutiva que Palma acoja la UEFA Champions Futsal y los precedentes no pueden ser más favorables para el equipo de Ciutat, que no conoce la derrota en el torneo continental jugando ante los suyos. La pasada temporada logró un pleno de victorias en la Ronda Élite que le clasificó para la Final Four en la que los de Vadillo se sentaron en el trono europeo al superar al Sporting de Portugal en el Velòdrom Illes Balears y en la presente edición ha sido el dominador del grupo C de la Main Round disputada en el Palau d'Esports de Son Moix.