El Mallorca Palma Futsal sale vivo de Peñíscola

El Mallorca Palma Futsal ha logrado un importante triunfo en Peñíscola en un encuentro plagado de alternativas que ha terminado 4-5. Hasta en tres ocasiones ha debido remontar un resultado adverso el conjunto de Vadillo, que no ha hecho su mejor partido. Tayebi y Cléber, ambos con dos tantos, y Bruno Gomes han sido los artilleros en tierras castellonenses.

Apenas se habían jugado 30 segundos y Marcelo ya había visto la tarjeta amarilla. Acto seguido el mismo jugador fallaba un pase que estuvo de costar el primer gol y Aicardo, con un impresionante chut de falta desde más de 15 metros estrellaba el balón en el larguero de Muller. No eran las mejores sensaciones en esos primeros compases del encuentro. Cléber intentó reaccionar con otro disparo a balón parado despejado por Mati Starna. El portero local también frustró al capitán del Palma Futsal en un contragolpe. Muller no quiso ser menos y abortó una gran combinación del equipo levantino. No estaba cómodo el Palma Futsal y Pani sembraba la inquietud en la defensa palmesana. El ala provocó una falta de Salar y el almeriense, tras el pase de un compañero, batió a Muller de un fuerte disparo. Tocaba reaccionar y todo lo que no había presionado hasta entonces el equipo de Vadillo lo hizo a partir de ese momento. Primero Cléber conectó un gran chut que se coló junto al larguero y casi sin solución de continuidad, un robo entre Fabinho y Tayebi acabó con el gol del iraní tras las asistencia de Cléber. Dos zarpazos justo cuando más lo necesitaba el equipo. Y pudieron ser tres, pero Tayebi no aprovechó un gran pase de Rómulo. Parecía que tenía controlado el conjunto de Vadillo, pero Aicardo sí sorprendió esta vez de lejos a Muller, que hizo la estatua. Otra ‘caraja’ del Palma hizo que Pani hiciera sus diabluras; Muller logró rechazar su disparo pero Quintela remachó en el área pequeña. Volteaba de nuevo el equipo de Santi Valladares el encuentro y su portero evitó que Bruno Gomes y Chaguinha equilibraran de nuevo el electrónico. Rómulo también la tuvo por partida doble, pero primero el poste y después Starna se encargaron de que la primera parte llegara con ventaja local.

Tras la reanudación el partido siguió estando muy abierto y la duda era saber cuándo iba a empatar el Palma Futsal o si antes iba a ampliar su ventaja el conjunto local. Muller evitó el gol de Luciano Gauna aprovechando una contra porque el Palma Futsal estaba llevando más el peso el partido. Starna evitó por su parte el gol de Bruno Gomes. Pasaba el tiempo y no estaba nada clara la situación para el campeón de Europa. Le estaba fallando la puntería a los ‘pistacho’ y cada vez quedaba menos tiempo. Pero Tayebi aprovechó una pillería para quitarse de encima a su defensor y rematar en el segundo palo un pase de Fabinho. Parecía que los de Vadillo iban a por el partido, pero Pani de nuevo, tras desembarazarse de Bruno Gomes, fusiló a Muller. El pívot se ‘picó’ y acto seguido clavó el balón en la escuadra tras un giro des espaldas. Cléber se apuntó a la fiesta con un derechazo a media altura imparable y de nuevo el marcador se inclinaba hacia conjunto visitante. En los últimos minutos Peñíscola jugó con la figura de portero-jugador pero Muller salvó a su equipo. Importante victoria del Mallorca Palma Futsal que le hace dar un paso adelante en su objetivo de estar entre los ocho primeros.