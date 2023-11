El Illes Balears Palma Futsal ya conoce el camino que le aguarda en la Ronda Élite de la Champions en la que volverá a ejercer de anfitrión entre los días 28 de noviembre y 3 de diciembre. El defensor del título se las tendrá que ver en el Grupo D con el Hit Kyiv de Ucrania, el Olmissum de Croacia y el Lubawa de Polonia en el Palau d'Esports de Son Moix en una fase en la que tendrá que terminar primero para volver a pelear por el título de la máxima competición continental a principios de mayo.

El Illes Baleares Palma Futsal ha ejercido de cabeza de serie en el sorteo celebrado este jueves en la sede de la UEFA en Nyon. La condición de anfitrión impedía que los hombres de Antonio Vadillo se cruzaran con los otros tres clubes que jugarán la Ronda Élite en casa, mientras que su primera posición en la Main Round le permitía esquivar a los otros ganadores de los grupos así como al segundo clasificado de la fase celebrada en Son Moix, el Kairat Almaty. Con estos únicos condicionantes el Anderlecht se presumía como el rival a evitar por el conjunto mallorquín, que tendrá en frente a los campeones de Ucrania, Croacia y Polonia siendo estos dos últimos debutantes en estas instancias de la Champions.

‼️ 𝐘𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐫𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 de la @UEFAFutsal



𝐆𝐑𝐔𝐏𝐎 𝐃



🇪🇸 Illes Balears Palma Futsal

🇺🇦 Hit Kyiv

🇭🇷 Olmissum

🇵🇱 Lubawa



📅 De 28/11 a 03/12

🏟️ Palau Municipal d’Esports Son Moix#UEFAFutsalChampionsLeague#EliteRound pic.twitter.com/pF3ljXlvlr — Mallorca Palma Futsal (@PalmaFutsal) November 2, 2023

Cabe destacar que será la cuarta vez consecutiva que Palma acoja la UEFA Champions Futsal y los precedentes no pueden ser más favorables para el equipo de Ciutat, que no conoce la derrota en el torneo continental jugando ante los suyos. La pasada temporada logró un pleno de victorias en la Ronda Élite que le clasificó para la Final Four en la que los de Vadillo se sentaron en el trono europeo al superar al Sporting de Portugal en el Velòdrom Illes Balears y en la presente edición ha sido el dominador del grupo C de la Main Roung disputada en el Palau d'Esports de Son Moix.

La Champions de fútbol sala volverá a hacer escala en Son Moix y el Illes Balears Palma Futsal dispondrá de otra buena oportunidad de hacer valer su fortaleza como local para intentar acceder a su segunda Final Four consecutiva. Desde su debut los mallorquines no conocen la derrota en la Liga de Campeones y confían en su sexto hombre para conseguir la clasificación en un grupo que se presenta exigente.