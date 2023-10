El Illes Balears Palma Futsal sigue con su trayectoria triunfal en esta Main Round de la Champions League al aplastar al Differdange 03 de Luxemburgo por 9-4. Con este contundente triunfo, al conjunto de Antonio Vadillo le basta con un empate el domingo para clasificarse como primero para la Elite Round y evitar a rivales más complicados en su objetivo de repetir la Final Four del año pasado, que concluyó con el entorchado continental.

El equipo centroeuropeo, en teoría la 'cenicienta' del grupo, salió sin complejos ante el vigente campeón, pero esa alegría apenas le duró un par de minutos. Una triangulación llena de calidad entre Rómulo, Rivillos y Tayebi permitió al iraní estrenarse en la competición con un certero cabezazo. Sin tiempo para recuperarse, el conjunto luxemburgués ya había encajado otro tanto gracias a una asistencia de Bruno Gomes a Chaguinha, que marcó a puerta vacía. No podían haber empezado mejor las cosas para los de pistacho, pero en un exceso de confianza de la defensa local Dani Garrido estrechó el marcador. El tanto luxemburgués no varió el guión del encuentro con un dominio claro del conjunto palmesano aunque sin crear grandes ocasiones de peligro hasta que Tayebi robó un balón en acción defensiva y se fue directo hasta el área rival para batir por bajo a Xot. Vilian, que no saltó a la pista en el primer partido, se estrenó a lo grande con un lanzamiento de falta inapelable, aunque acto seguido una pérdida suya estuvo a punto de que el Palma Futsal encajara su segundo gol. Pero en este cara y cruz con el brasileño como protagonista, volvió a salir cara y anotó el quinto gol a pase de Marcelo. Y Salar, que tampoco jugó el jueves, logró el sexto con un gran chut a media altura. Gordillo se apuntó a la fiesta para anotar el séptimo tras una jugada ensayada y Moslem puso la guinda al festival ofensivo palmesano con el octavo gol.

Es cierto que sobre la pista se veía una gran diferencia entre ambos equipos, pero el Differdange le había puesto en serios aprietos al Kairat Almaty en la jornada inaugural. Lo que también se vio ayer en esta primera parte es que el conjunto palmesano cuenta con un plantel competitivo y tras un lógico período de adaptación de los nuevos fichajes y con ya varios entrenamientos seguidos de todo el grupo el nivel se está acercando a lo que quiere Vadillo.

Con 8-1 en el marcador, el entrenador jerezano siguió dando cancha a los menos habituales e incluso Jaume Bauzá tuvo la ocasión de estrenarse en la máxima competición continental defendiendo la portería y se convirtió en el primer mallorquín del club que juega la máxima competición internacional.

Las paradas del guardameta palmesano fueron la acciones más aplaudidas por el público, tres de ellas seguidas y a cada cual de más mérito. Gordillo, que estos días arrastra unas molestias en la rodilla acercó el marcador a la decena de goles al remachar una pelota en boca de gol.

El único interés de la segunda parte radicaba en si el portero mallorquín volvía a intervenir con acierto o si el campeón de Europa ponía el doble dígito en su marcador. Fue Bocum de un gran disparo cruzado quien terminó con la 'virginidad' de Bauzá.

De nuevo Gordillo estuvo a punto de aprovechar un pase de Salar para lograr su 'hat-trick', pero no llegó al balón por poco. El pivot toledano fue el hombre más destacado de esta segunda mitad. A falta de goles al público le dio por hacer la ola. Vilian volvió a sacar su misil pero por dos veces se topó con las paradas de Xot.

Cosas del fútbol sala, fue el portero suplente del equipo luxemburgués Da Silva quien logró el tercer gol para su equipo y poco después Pedro Gomes aprovechó una 'frivolité' defensiva de Moslem para maquillar el resultado.

Una combinación llena de talento y velocidad entre el pivot toledano y Salar estuvo a punto de rubricar con un 10 el encuentro, pero se tuvo que conformar con un 9 porque Moslem falló en los últimos segundos la ocasión más clara de esta segunda parte.