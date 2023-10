Goleada balsámica del Palma Futsal

El Palma Futsal rompió ayer su racha de dos derrotas consecutivas y se apuntó una victoria (5-1) balsámica a costa del Córdoba en una buena segunda mitad. El equipo de Vadillo fue de menos a más para reencontrarse con buenas sensaciones ante un adversario que vendió cara su derrota en el Palau d’Esports de Son Moix y se rearmó tanto en el plano clasificatorio como en el anímico de cara a los retos de entidad que se le avecinan mostrando contundencia en las áreas.

El conjunto de Ciutat tenía clara la importancia del encuentro tras dos derrotas consecutivas, pero precisamente la necesidad y las ganas impregnaron de ansiedad su puesta en escena. El Córdoba, en cambio, liberado por su holgada situación clasificatoria y crecido por sus últimos resultados, jugó con el desparpajo que le caracteriza y tuvo una gran oportunidad a los cuatro minutos en un disparo de Muhamad que repelió el poste.

Los locales no pasaron por mayores apuros para mantener su portería a cero, pero estuvieron atascados a la hora de producir en ataque. Apenas las irrupciones de Luan Muller lograban romper la dinámica de una primera mitad táctica en la que el grupo de Antonio Vadillo no encontraba grietas en su rival más allá de las intentonas de Mario Rivillos.

No fue hasta el tramo final del primer acto y tras la expulsión del visitante Lucas Perin cuando el Palma Futsal acumuló varias oportunidades claras para abrir el marcador en superioridad numérica. La madera privó a Cléber del tanto y Fabio hizo lo propio en dos grandes intervenciones a los disparos de Rivillos hasta que los andaluces volvieron a jugar con cinco. El premio para los de casa llegó a 40 segundos para el descanso después de que Bruno Gomes desviara un tiro lejano de Luan Muller que se convertía en el 1-0 con el que los jugadores se fueron a la caseta.

En la reanudación, el Córdoba se despojó del efecto psicológico de encajar al filo del intermedio gracias al tanto de Mareco, pero el Palma Futsal no iba a cesar en su empeño. Los de Vadillo, destilando intensidad en las disputas, llevaron el duelo por donde más les convenía y no tardaron en recuperar la ventaja en el marcador por mediación de Moslem. Cuatro minutos después fue Tayebi el que vio portería con un 3-1 que hacía justicia al buen hacer de los locales en una segunda mitad en la que ya no dejarían espacio para un intento de rebelión.

Los locales, con mayor margen de maniobra en la rotación, supieron gestionar el hecho de jugar mucho tiempo con cinco faltas y se defendieron con suficiencia hasta que Marcelo sentenció a puerta vacía desde campo propio en el 37 cuando el Córdoba ya atacaba con cinco. Cléber hurgó en la herida marcando el 5-1 y procurando una victoria balsámica con un marcador abultado.