Illes Balears Palma Futsal, el equipo de todos

La capilla del Consolat de Mar ha acogido este martes el acto de presentación del Illes Balears Palma Futsal, el nuevo nombre del Mallorca Palma Futsal para las competiciones internacionales de esta temporada: UEFA Futsal Champions League y Copa Intercontinental. La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el director general del club, José Tirado, ejercieron de maestros de ceremonias de este acuerdo que se inició con un vídeo con imágenes de todas las Islas entrelazadas con la victoria en la final de la Champions League. Tirado explicó que «se inicia un noviazgo de un año entre el Illes Balears Palma Futsal y el Govern que esperemos que se traduzca en matrimonio».

Tirado recordó las citas de carácter internacional que tiene el campeón de Europa, empezando por la defensa de ese título. «La semana que vienen tendremos la primera ronda en Palma y esperemos que juguemos más hasta la Final Four. Además, tenemos el reto de traer a las Islas la Copa Intercontinental el próximo mes de diciembre». El director general del club explicó cómo el club nacido en Manacor se trasladó a Palma en 2014. «Aquí nos recibieron de una forma espectacular y vimos que con el logro de la Copa de Europa ese cariño se había extendido a toda Mallorca». Y es que el Mallorca Palma Futsal es un club que cuenta con vínculos con muchos clubes de Mallorca pero también con las entidades de fútbol sala de Menorca y de Ibiza, con los que hace tiempo que viene colaborando. Su objetivo es ser un club que sirva de ejemplo y ayuda para todos los clubes que apuestan por el fútbol sala en Baleares y que su éxito sirva para que continúe el crecimiento que está experimentando este deporte en Baleares en todas las categorías inferiores. Su crecimiento fue de la mano de la Federació de Futbol de les Illes Balears, que apostó por el fútbol sala aprovechando el fenómeno social del Palma Futsal con el que se identificaba toda una sociedad.

Por su parte, Prohens, quien recordó que es la socia 3.300, reconoció que «este acto es muy especial no sólo para el Govern, sino también para todos los aficionados al fútbol sala». La presidenta del Govern recordó la figura del fundador del club, Miquel Jaume, «quien con su trabajo facilitó que se cumpliera su sueño de lograr la Liga de Campeones y ahora el siguiente paso será ganar la Copa Intercontinental y ser el mejor equipo del mundo». Prohens alabó los valores del club «porque es un orgullo que lo que transmite sea esfuerzo, perseverancia y pedagogía entre los más pequeños». La máxima autoridad política de Balears recordó también que «nuestras islas, a pesar de ser un territorio pequeño, cuentan con un gran número de campeones. No voy a nombrarlos, porque son tantos que seguro que me dejo alguno». Tras estos discursos, Tirado entregó una camiseta a Prohens que ésta se puso y después se hizo la foto oficial en los jardines con toda la plantilla.