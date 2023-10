El Mallorca Palma Futsal encaja su segunda derrota

El Mallorca Palma Futsal ha cosechado su segunda derrota de la temporada tras caer 4-2 este domingo en la pista del Jimbee Cartagena. El equipo de Antonio Vadillo se había puesto con un más que preocupante 3-0 en contra merced a un doblete de Motta, el segundo tras una pérdida de Cléber, y a otro tanto del portero Chemi, quien desde su área sorprendió a Luan Muller con un gol de casi 40 metros.

Antes Marcelo, tras una gran jugada de Bruno Gomes, o Rivillos, quien vio cómo su disparo pegaba en el palo impactaba contra el palo derecho de la portería cartagenera, habían tenido sus oportunidades, pero la realidad es que tocaba otra remontada. Y en menos de dos minutos, con sendos tantos de Rómulo y Fabinho, los ‘pistacho’ pusieron el electrónico en un 3-2 con el que se llegaba al descanso tras una primera parte de locura.

En la reanudación, el Palma Futsal estaba más cerca del empate pero el goleador Tayebi no tuvo su día y Chemi se encargó de abortar los numerosos disparos visitantes. A falta de 5 minutos Ramírez logró batir a Luan Muller y no quedaba más que apelar a la heroica. Gordillo tuvo dos oportundidades que volvieron a chocar con el acierto de Chemi y en esta ocasión no hubo remontada como ante el Betis y el Barça.