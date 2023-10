Antonio Vadillo: «Tenemos que hacer el mejor partido de lo que llevamos de temporada»

El Mallorca Palma Futsal retoma la competición, tras un nuevo parón de selecciones que detuvo el transcurso de la Primera División nacional de fútbol sala. Su regreso se producirá en la pista del Jimbee Cartagena, otro rival de nivel para examinar a los mallorquines, tras dos semanas marcadas por la falta de efectivos en los entrenamientos. Antonio Vadillo compareció este viernes en los medios de comunicación para valorar su próximo enfrentamiento liguero.

«Va a ser un partido difícil, nos espera un grandísimo rival con un potencial ofensivo bastante importante. Te someten mucho porque son muy verticales, tienen jugadores de bastante nivel y, evidentemente, nos van a exigir mucho. Si queremos sacar algo positivo de Cartagena, tenemos que hacer el mejor partido de de lo que llevamos de temporada. Tenemos que reducir su potencial ofensivo, es un equipo al que hay que quitarle el balón porque son muy buenos con él», aseguró el técnico jerezano.

Vadillo asegura que están siendo semanas complicadas de trabajo, pero no es excusa suficiente para no competir bien: «Es muy difícil trabajar. Ahora es por los seleccionados, una cosa que ya sabíamos y nos tenemos que adaptar. Pero en semanas anteriores ha sido bien por lesión, bien por problemas de documentación y eso son situaciones que no esperábamos y nos están impidiendo trabajar como bloque. Por otra parte, tenemos que aumentar el nivel de concentración. En los duelos individuales, tenemos que ser mucho más fuertes y compactos».

La otra cara de la moneda es ver como el equipo compite, a pesar del déficit de trabajo que acumulan hasta el momento: «Nos alegra el margen de crecimiento que tenemos. Vemos que con el déficit que tenemos de trabajo, el equipo a nivel competitivo tiene una mentalidad bastante ganadora y estamos sacando los partidos adelante y estamos haciendo muchas cosas bien, para el poco tiempo de trabajo que tenemos» explicaba Vadillo.

El partido del domingo será un momento de reencuentros. En las filas del Jimbee Cartagena se encuentra Tomaz, que dejó la isla tras diez temporadas en el club mallorquín. Al respecto, Vadillo afirmó: «Tomaz quizás sea una de las personas más importantes que han pasado por este club. Lo ha ayudado mucho a crecer tanto a nivel deportivo como a nivel social. Los calificativos se acaban con él, es una persona de 10, es un fenómeno dentro y fuera de la pista. Se nos hará un poco extraño al inicio, pero una vez empiece el partido cada uno va a mirar por lo suyo».

Luan Muller: «Debemos estar muy concentrados y competir desde el inicio hasta el final»

Luan Muller ofreció también su valoración del partido que les enfrentará al conjunto cartagenero este fin de semana: «Sabemos que va a ser un partido muy duro en una cancha muy difícil». Las claves pasan, según el portero del Mallorca Palma Futsal, por ofrecer su mejor versión sobre la pista del Palacio de los Deportes de Cartagena: «Tenemos que estar a nuestro máximo nivel para poder competir bien y sacar los tres puntos, que es nuestro objetivo para poder seguir en la parte alta de la tabla».

El inicio de la temporada 2023/24 no ha sido el esperado para Luan Muller, que a causa de problemas con su visado, apenas ha podido acompañar al equipo en los primeros encuentros del curso. Aún así el brasileño asegura sentirse en un buen estado de forma y, sobre todo, con ganas de competir e ir mejorando de la mano de sus compañeros: «Estoy bien, aunque siempre busco estar mejor. Yo hubiera querido estar con el equipo en todos los partidos, pero voy mejorando cada día».

Consciente de formar parte de un equipo todavía en construcción, Luan Muller confía que los suyos podrán dar la talla el próximo domingo y seguir sumando puntos a su casillero particular para mantenerse en lo alto de la clasificación: «Tenemos que competir muy bien, mejorar nuestra defensa y hacer nuestro juego. Tenemos un equipo que todavía está creciendo, con mucho margen de mejora. Debemos estar muy concentrados y competir desde el inicio hasta el final para conseguir los tres puntos».