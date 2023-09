El Mallorca Palma Futsal se queda sin fuelle

El Mallorca Palma Futsal cosechó su primera derrota de la temporada al caer 3-4 en Son Moix ante un gran Movistar Inter. Los pupilos de Antonio Vadillo intentaron de nuevo la remontada tras ir perdiendo 2-4, pero se ahogaron en la orilla.

Los cuatro primeros goles se marcaron con la zurda. Cleber inauguró el marcador tras un córner. Respondió Lazarevic tras una gran jugada individual: Se deshizo de Vilian y mandó casi sin ángulo el balón a la escuadra. Los visitantes demostraron ser uno de los mejores equipos a pesar de su irregular comienzo en el campeonato y Raúl Gómez adelantó a los azules tras una pared con Lazarevic. Dominaban los visitantes, pero lo podían haber hecho los locales si Herrero no se hubiera lucido ante Cleber o el palo no hubiera rechazado el disparo de Tayebi. Los dos equipos se aplicaban en defensa, pero a veces salía a relucir la calidad individual como la de Bruno Gomes, que estableció la igualada a dos tras robar el balón, pisar la bola y rematar con la zurda. Parecía que los jugadores se iban a ir a los vestuarios con este empate pero Cecilio se encargó de nuevo de pone por delante a su equipo tras un disparo de puntera.

No pudo empezar peor la segunda parte para los de Vadillo. Cecilio se inventó una asistencia tras una pérdida de Moslem y Fits ampliaba la ventaja para el conjunto madrileño. Chaghinha, que alternó grandes jugadas defensivas con alguna pérdida peligrosa, pudo estrechar el marcador pero Herrero logró desviar su disparo. Lo intentaban los locales pero parecía que le estaba pasando factura el gran esfuerzo realizado el pasado martes en la remontada ante el Barcelona. Salar demostró su calidad en una jugada individual pero su fuerte disparo salió rozando la escuadra. No lograba el Palma Futsal penetrar en la defensa de Movistar y los locales se veían obligados a buscar las ocasiones con el disparo exterior. Luan Muller hacía casi las funciones de portero-jugador para intentar la superioridad en ataque y Vadillo innovaba poniendo a sus dos pivots, Gordillo y Bruno Gomes en pista. El toledano aprovechó una pérdida de Drahovsky para batir por bajo a Herrero. ¿Iba a ser capaz de lograr otra remontada el Palma Futsal? Rondaba el empate el equipo de Vadillo con Bruno Gomes como punta de lanza. Marcelo la tuvo tras una gran combinación pero no puso precisar su remate en boca de gol. Vilian también la tuvo pero su disparo chocó contra Cecilio. Pudo sentenciar Movistar en un dos conrta uno estando Vilian como último jugador pero no concretaron. Quedaban menos de dos minutos.Cleber y Gordillo lo intentaron y el ayer capitán del Palma Futsal tuvo la última a dos segundos del final pero tras recortar al defensa su disparo fue parado de nuevo por Herrero y ahí se acabó el partido.