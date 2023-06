«Se van dos de los jugadores más importantes de la historia del club», anunciaba José Tirado en el inicio de la emotiva despedida del Palma Futsal de Tomaz Braga y Eloy Rojas, que dicen adiós al club tras diez y siete años en busca de «nuevos objetivos y retos». El director general de la entidad se deshizo en elogios hacia los dos jugadores tanto por el nivel demostrado en la competición y los entrenamientos como por la calidad humana de la que han hecho gala.

«No hay nadie imprescindible y vendrán otros parecidos a sustituirlos, pero no otros iguales porque no los hay como ellos», afirmó José Tirado con la sensación agridulce de ver marchar a dos jugadores a los que ha visto crecer hasta ser referentes.

«Tomaz es la mejor persona que he conocido en el fútbol sala. Lo ha dado todo, yo le hubiera querido a mi lado siempre. Le estaremos eternamente agradecidos», señaló el director general de la entidad, que dejó las puertas abiertas a su regreso. No sólo ensalzó el crecimiento experimentado como jugador desde que llegó a la Isla para hacer una prueba junto a Bruno Taffy hasta convertirse en uno de los capitanes de la plantilla. «Siempre he buscado tener un perfil de jugadores y de personas concreto, y aquí tengo a dos prototipos de lo que siempre he intentado buscar. Grandes profesionales, grandes personas y encima juegan bien a fútbol sala», añadió.

Tomaz siente que vuelve a marcharse de casa. «Llegué muy joven con dos maletas y me voy con una familia hecha, una mujer maravillosa y una hija mallorquina. La situación es diferente, pero la sensación en la misma. La de estar saliendo de casa otra vez para afrontar nuevos objetivos y retos», explicó el cierre, que firmará por el Jimbee Cartagena. «Sentía que era el momento de cambiar», explicó Tomaz, que, entre lágrimas, expresó su agradecimiento a la afición, Vadillo y tuvo palabras muy cariñosas tanto para Carlos Barrón como para Miquel Jaume y José Tirado, al que considera «un padre».

En la misma línea se pronunció Eloy Rojas, que se convertirá en nuevo jugador del Valdepeñas. «Ha llegado el día que creía que nunca llegaría. Esto siempre lo sentiré como mi casa», comenzó Eloy Rojas un mensaje en el que alabó el trato recibido por el club, la afición y compañeros, entre ellos, con un recuerdo especial para Carlos Barrón y su familia por todo el apoyo brindado. «A partir de hoy seré un aficionado más del Palm Futsal y les deseo las mayores de las suertes», concluyó.