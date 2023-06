Fin de ciclo en el Palma Futsal

El Mallorca Palma Futsal vivirá una notable transformación de cara a la próxima temporada tras anunciar este lunes la salida de hasta seis jugadores que han formado parte de la plantilla que el pasado 7 de mayo se coronó campeona de Europa. Tomaz, Eloy Rojas, Marlon, Mancuso, Cainan y Saldise cierran un ciclo en el conjunto de Ciutat, que no ha podido competir con las ofertas que tenían sobre la mesa para intentar retenerles en la disciplina del grupo que dirige Antonio Vadillo.

La campaña firmada por el Palma Futsal no sólo ha elevado su posición de referencia en el planeta fútbol sala sino que también ha revalorizado a muchos integrantes del equipo. Hasta media docena ha optado por cambiar de aires para enrolarse en nuevos desafíos y ante la imposibilidad de la entidad que preside Tomeu Quetglas de alcanzar un acuerdo para la continuidad de cinco de ellos. Tomaz, Eloy Rojas, Mancuso, Cainan y Saldise finalizan su relación contractual al finalizar el presente ejercicio 2022-23 y Marlon ha optado por desembolsar su cláusula de rescisión para incorporarse a ElPozo Murcia.

«El club lleva meses trabajando para anticiparse a los acontecimientos y tener opciones de nivel para todas las posiciones en previsión de bajas importantes como cada temporada», ha explicado el Palma Futsal este lunes a través de un comunicado en el que ha precisado que la principal dificultad para intentar retenerlos ha sido el factor económico. «El club ha intentado renovar a la gran mayoría de jugadores pero no ha sido posible ya que, desgraciadamente, el Mallorca Palma Futsal no puede competir con las ofertas que los jugadores reciben de otros clubes con presupuestos mayores», ha argumentado.

No le quedará otra al Palma Futsal que reinventarse de cara al próximo curso, aunque no es la primera que se encuentra en una situación similar. No en vano a lo largo de las últimas temporadas se ha acostumbrados a perder a sus grandes activos y ha vuelto a poner en valor su trabajo de captación de talentos jóvenes para mantenerse de forma habitual en las rondas finales tanto de todos los torneos en los que toma parte.