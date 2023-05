Con el cansancio de la final y de las celebraciones reflejándose en los rostros y en la voz, el Palma Futsal ha trasladado sus festejos por la conquista de la Champions a las calles de Ciutat y a las sedes de las principales instituciones, donde han recibido el merecido reconocimiento por el gran éxito alcanzado en el Velòdrom Illes Balears. El equipo mallorquín ha iniciado su particular recorrido por las calles de la capital balear desde el Palau d'Esports de Son Moix y ha culminado la jornada cenando en Can Pedro tras ser homenajeados por el Consell, el Ajuntament y el Govern.

La plantilla y el cuerpo técnico del Palma Futsal se han subido a un autocar descapotable en Son Moix para dirigirse hacia la Misericòrdia. Los cláxons y algunos aplausos desde las aceras y los balcones han acompañado el trayecto hasta la primera parada para recibir el reconocimiento del Consell. Su presidenta, Catalina Cladera, aguardaba a la expedición, que ha tenido como portavoces a los capitanes, Carlos Barrón y Tomaz Braga, al entrenador, Antonio Vadillo, y al director general de la entidad, José Tirado.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, no ha dudado en calificar la final como «una de las cosas más emotivas que he vivido recientemente». «Sois un referente y nos hacéis tener más ilusión por el futuro. Los penaltis fueron peor que una noche electoral. Fue de infarto, pero sólo quiero decir que no cambiéis jamás porque representáis unos valores muy importantes, mucho más que algunos que tienen más presupuesto», ha comentado.

El capitán, Carlos Barrón, ha querido agradecer a las instituciones y a los patrocinadores el apoyo y ha sido el primero en expresar un sentimiento al que se han sumado tanto Vadillo como Tirado en el resto de visitas a las instituciones. «No sabíamos lo que era ganar un título y le estamos pillando el gustillo, así que vamos a ir a por otro», ha dicho el portero cordobés entre los aplausos de los presentes.

El 'We are the Champions' y 'Noche ochentera' de Vicco han sido en gran medida la banda sonora del recorrido, en el que el cántico de «¡Somos campeones de Europa!» ha sido el más repetido por la plantilla, que ha posado en el vestíbulo de Cort antes de los parlamentos en el salón de plenos y la salida al balcón para saludar al medio millar de aficionados que les aplaudían. «Sin el mayor presupuesto de la liga siempre estáis arriba y ahora habéis ganado la Champions. Es la recompensa al trabajo silencioso de mucha gente y quiero deciros muchas gracias a todos por hacernos felices», ha dicho el alcalde, José Hila.

El director general del Palma Futsal, José Tirado, ha asegurado que los jugadores «han defendido con orgullo el nombre de Palma en Europa y en el Mundo». «Hemos demostrado que el deporte son valores como la perseverancia, el trabajo y el levantarse después de caerse. Cuando juegas con pasión y corazón y, sobre todo, por orgullo a una camiseta se pueden conseguir cosas como esta. Hemos conseguido que una ciudad y una Isla estuviera loca con un deporte minoritario como el fútbol sala. Si el alcalde nos exigía que viniéramos con una copa, hemos venido con la mejor», ha manifestado Tirado, que también ha mostrado su orgullo por la capacidad organizativa demostrada al albergar la Final Four y su satisfacción por haber superado como club de fútbol sala a «trasatlánticos» de clubes de fútbol como el Sporting de Portugal, el Benfica o el Anderlecht. Ya en el balcón ha lanzado un mensaje claro: «Vamos a por la liga».

Desde el balcón de Cort, Antonio Vadillo no sólo ha reivindicado el trabajo de los jugadores y del club, sino que también ha lanzado una mensaje cariñoso a la afición «Queríais un título y os hemos dado el mejor. Sin vosotros no habría sido posible. Estamos muy agradecidos por el apoyo y os pido que sigáis haciéndolo porque estos jugadores nos van a dar más alegrías», dice Vadillo.

El trayecto culminó en el Consolat de la Mar. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha tenido un recuerdo muy especial para el que fuera presidente y fundador del club, Miquel Jaume, fallecido hace dos años. «Solo tengo palabras de agradecimiento y de enhorabuena para los jugadores y para todos los que han hecho realidad este sueño. Vosotros con constancia, trabajo y pasión lo habéis conseguido. Sois únicos», ha expresado la máxima responsables del Ejecutivo autonómico antes del intercambio de obsequios con los representantes del club que preside Tomeu Quetglas.