El director general del Palma Futsal, José Tirado, celebraba el histórico triunfo del equipo balear ante el Benfica, que le permitirá disputar este domingo (Velòdrom Illes Balears, 20.00 horas) la final de la Champions League contra el Sporting de Portugal. En declaraciones a IB3, el máximo responsable del club catalogaba de histórica la actuación de los de Antonio Vadillo pero recordaba que el único objetivo ahora es ganar el título más prestigioso de Europa.

«Esto es el Palma y a veces parece que inventamos cosas que suceden», bromeaba Tirado ante los micrófonos de la televisión y la radio autonómica acerca de ese posible gol del empate del Benfica cuando solo faltaba 0.5 de segundo para el final. «Era casi imposible que en medio segundo pasara todo lo que ha pasado, pero hasta que los árbitros no se han pronunciado no sabíamos qué pasaría. En esa decisión me han pasado veinte años por delante. Muchas emociones y una sensación que todavía no me creo. Pensaba que eso solo nos podía pasar a nosotros. Hemos competido al máximo nivel y tenemos que darle las gracias los aficionados por todo el apoyo que nos han dado».

«No hemos hecho nada», se apresuraba a recordar Tirado. «Tenemos que ser realistas y disfrutar un ratito pero dentro de un par de hora pensar ya en la final porque el objetivo es ganar la Copa de Europa, destacaba. »Debemos disfrutar, pero sin volvernos locos. Es increíble. El Benfica es un equipazo, de dibujos animados, y todo esto quedará ya para la historia pero ahora queremos ganar", insistía.

Por su parte Cainan, también en declaraciones a IB3 también se mostraba ilusionado. «Parece que las cosas empiezan a estar de nuestro lado. El domingo es el partido de nuestras vidas, el más importante de la historia del club y de nuestras carreras», apuntaba el brasileño.