Vadillo: «Es nuestro momento»

«Es nuestro momento», así ve el técnico del Palma Futsal, Antonio Vadillo, la oportunidad que se le presenta a los suyos de poder jugar la Final a Cuatro de la Champions en casa. El preparador andaluz considera un «privilegio» la situación y destaca que su equipo llega en un estado «óptimo» a nivel anímico y de juego para hacer frente a un rival tan poderoso como el Benfica.

«Las sensaciones son positivas. Estamos más que capacitados y en un gran momento, como lo hemos estado toda la temporada. Los jugadores están con confianza y ante una oportunidad bonita para disfrutar y competir», explicó Vadillo en la rueda de prensa oficial destacando que el Palma Futsal es el único de los cuatro clubes en liza que es de fútbol sala. Además, también añadió que cuando celebraron su clasificación para la fase final en Son Moix dijeron que que querían más y «es el día de querer más».

«No tenemos presión ninguna por el hecho de jugar en casa. Tenemos la ambición de querer ganar»

La clave para sacar el billete para la final es «ser fieles a nuestro estilo». «No me gustaría que no fuéramos nosotros. Tenemos que ser fieles a lo que somos nosotros con agresividad en ataque y en defensa. Si nos desviamos de esta idea entonces el partido se inclinará a lo que quiere el Benfica, que tiene un juego más parado con dos pívot dominantes. Queremos tener la pelota para atacar y defender e ir a buscar el rival sin ser temerosos ni temerarios», apuntó el entrenador andaluz, que dejó claro que «nos lo tenemos que creer».

Vadillo celebra el hecho de ser el anfitrión del evento y niega que pueda producir más ansiedad en su equipo ejercer de locales. «Jugar en casa no es ninguna presión, nosotros hacemos lo que nos gusta y la presión es otra cosa. Tener esta oportunidad aquí nos genera ambición e ilusión. Sabemos de la dificultad real de estar aquí y nos lo dejaremos todo para ganar el partido. Está el matiz de que no es nuestra casa porque no es Son Moix, pero estaremos arropados por nuestra gente y es un plus porque en los momentos de dificultad, que los habrá, nos ayudará mucho. No podemos elegir un momento mejor», sentenció el técnico, que se mostró confiado en poder alcanzar el encuentro decisivo «si damos el máximo».