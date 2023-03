¿Y si esta vez sí?

El Mallorca Palma Futsal tiene este fin de semana una nueva oportunidad de estrenar sus palmarés. No será una empresa fácil ya que el sábado en Antequera se enfrentará al Barcelona, actual líder de la Liga y siempre el máximo aspirante en cualquier torneo en el que participa. El conjunto de Vadillo contará con la baja de Jesús Gordillo y la duda del iraní Mosslem. «Puede llegar, pero tiene una lesión de la que se puede recaer fácilmente y hay que tener en cuenta que por delante tenemos los dos meses más importantes del año con la Final Four de la Champions y los play off de la Liga», explicó el entrenador, Antonio Vadillo.

Respecto al momento en el que llega esta competición, el técnico jerezano explicó: «Los jugadores llegan muy bien, sobre todo anímicamente. Estamos muy cerca del Barça en liga y hemos aumentado la distancia con nuestros perseguidores. Venimos de cosechar dos victorias holgadas y en general llegamos bien». Vadillo también habló sobre su ausencia en el banquillo, ya que cumplirá su cuarto encuentro de sanción, y afirmó: «Llevamos tiempo trabajando e intentamos llevar el plan de partido lo más ajustado posible, plantearnos varios escenarios, pero en un deporte como el nuestro y en una competición como ésta hay que tomar decisiones en cada momento. A partir de allí, esa responsabilidad, y totalmente consensuada, es para Joan Llompart porque es el que está allí. Hay que respetarla y seguir en la misma dirección». El conjunto palmesano ya ha sido capaz de vencer al Barcelona esta temporada, que no está teniendo la temporada soñada al haber quedado eliminado de la Copa de España en semifinales y no haber podido acceder a la Final Four de Palma. «De todas formas, es un equipo que está súper acostumbrado a jugar este tipo de partidos, a estar siempre sobre el alambre e incluso rinden mejor cuando están bajo presión. Nosotros cada vez estamos más preparados para afrontar este tipo de situaciones y estoy convencido que vamos a hacer un gran partido y, si lo conseguimos, tenemos muchas posibilidades de ganar», aseguró el técnico, que no quiere ver más allá del partido de semifinales. El otro finalista saldrá del vencedor del encuentro que disputen Peñíscola y Jimbee Cartagena y que abrirá la jornada sabatina. Experiencia Dos de los jugadores de la actual plantilla ya saben lo que es levantar este trofeo. Mario Rivillos la conquistó en tres ocasiones, dos con el Barça y una con el Inter Movistar, y Dani Saldise también la logró con el conjunto madrileño. «Es una competición muy bonita que en los últimos años ha recuperado una importancia perdida por la Copa de España», señaló el jugador de Torrejón de Ardoz, mientras que el navarro apuntó que «para ganar al Barcelona habrá que hacer un partido perfecto».

Por su parte, el director general del club, José Tirado, quiso enfatizar que «de nuevo el equipo está en la lucha por un título. Hemos conseguido convertir en rutina estar en estos eventos, pero si tiramos para atrás es algo increíble. Estamos a un paso de volver a jugar otra final y desde fuera, siempre intento tener confianza absoluta, no porque la quiera tener, sino porque la veo y me la transmiten los jugadores y el cuerpo técnico».