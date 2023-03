Palma Futsal: la Copa del Rey puede esperar

No es fácil enfocar todos los sentidos en un partido de Liga ante el octavo clasificado cuando tienes asegurada tu clasificación para el playoff por el título de Liga entre los cuatro primeros y dentro de apenas una semana tienes la oportunidad de clasificarte para disputar una final de la Copa del Rey... Pero en el vestuario del Mallorca Palma Futsal no cambian el discurso que popularizó en su día el Cholo Simeone, pero que Antonio Vadillo también lleva pregonando desde el primer día. Es la filosofía del partido a partido la que impera en el único club del fútbol sala nacional que sigue optando a los tres títulos que hay en juego. Para preparar la Final Four copera de Antequera del próximo sábado día 1 ante el Fútbol Club Barcelona con el pase a la final en juego, no hay mejor aliciente que derrotar ante tarde al Noia Portus Apostoli (Palau d’Esports de Son Moix. 19.00 horas).

Es de esos partidos trampa que aparecen en un par de ocasiones durante la temporada. Encuentros a los que el entorno mediático apenas le dedica tiempo y espacio. De esos duelos que das el trámite por cumplido antes de tiempo, pero que después suelen acabar en sustos ni el equipo no mete la pierna y se deja llevar. No es precisamente el Noia un equipo que invite a esa relajación previa. El conjunto gallego, que es prácticamente un equipo vinculado del Palma por la cantidad de jugadores que tiene fogueándose en ese vestuario, fue capaz de derrotar al Barcelona en el mismísimo Palau Blaugrana (3-4) hace un par de semanas y actualmente ocupa posición de playoff. Con todos estos ingredientes. Antonio Vadillo no quiere ni oír hablar de otra cosa que no sea el Noia. El Mallorca Palma Futsal, que ocupa la segunda plaza con tres puntos menos que el Barcelona y cinco más que el tercero Jaén, no quiere distracciones porque en el horizonte aparecen algunos enfrentamientos directos ante azulgranas y andaluces que pueden provocar alteraciones significativas en la zona noble de la clasificación. Cabe recordar que hace dos años finalizó segundo en la liga regular empatado a puntos con el líder y el curso pasado finalizó tercero con los mismos puntos que el segundo. Este fin de semana se enfrentan Jaén Paraíso Interior y Barça en un duelo que puede tener consecuencias directas en el porvenir del conjunto mallorquín. El mejor aliado para los mallorquines es el Palau Municipal d´Esports de Son Moix y su afición. Son el mejor local de la temporada. Han ganado todos los partidos de la fase regular salvo un empate cedido ante el Industrias Santa Coloma en las doce jornadas en las que han actuado como locales. Una barbaridad, que alcanza registros estratosféricos si añadimos las cuatro victorias logradas en cuatro partidos más entre la Champions y la Copa del Rey. Ahora llega el momento de asumir un nuevo reto: el de terminar una fase regular completa sin perder en casa. Quedan por delante apenas tres rivales para lograrlo: Noia Portus Apostoli, Jaén y Osasuna Magna. Otro reto más en un final de curso repleto de ambiciones para los de Antonio Vadillo. El técnico no podrá contar todavía con Moslem Oladghobad, que sigue arrastrando molestias en el pubis, y tampoco con Jesús Gordillo, que ya está en la recta final de su lesión y se espera que ya pueda estar disponible en pocas semanas. Seis jugadores cedidos por el Palma en el rival Las buenas relaciones entre el Mallorca Palma Futsal y el Noia Portus Apostoli han provocado que el conjunto gallego sea una especie de filial de los isleños. Seis son los futbolistas que pertenecen al Palma que actualmente integran la plantilla del Noia. Se trata de Henrique, Alisson, Marcelo, Jaba, Machado y Power Ragiati.