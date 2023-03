Un gran Cléber impulsa al Mallorca Palma Futsal

El Mallorca Palma Futsal olvidó la derrota contra el Valdepeñas con un triunfo ante el Betis en Sevilla donde decidió la calidad de Cléber. Los de morado salieron dispuestos a llevar el peso del encuentro desde el primer momento. Chaguinha y Cainan eran los jugadores más activos en el inicio. El ala tuvo las primeras ocasiones, pero se encontró con Sarmiento, el jugador más destacado de los verdiblancos en la primera mitad. Chaguinha protagonizó una gran jugada al robar un balón y filtrar un pase con caño incluido a Tayebi, pero el ‘15’ iraní no pudo superar al meta internacional.

Dominaba el Palma Futsal, pero no llegaba el gol hasta que en el minuto 11, un córner sacado por Chaguinha fue rematado por Fabinho de una forma no muy limpia pero suficiente para batir a Sarmiento. El Betis lo intentaba pero sin poner en apuros a Barrón, que volvía a la portería. El meta cordobés abusó del pase en largo para solventar la presión del Betis, pero sus intentos no tuvieron éxito.



Salió mucho mejor el conjunto verdiblanco en la segunda parte gracias a la movilidad de Jiménez y Carrasco. Este último obligó a Barrón a realizar una buena intervención y también se lució ante un lejano disparo de Fernando. Pudo poner tierra de por medio el Palma Futsal, pero Tayebi no pudo marcar en un tres contra uno, algo que sí logró Tomaz tras un robo de balón del exbético Cléber.

El 0-2 fue todo un contratiempo para los intereses locales, que veía que iba a resultar casi un milagro sacar algo positivo del encuentro, aunque Fernando estuvo a punto de reducir distancias tras una gran jugada. Sin embargo, quien sí sacó provecho a su dominio del balón fue Cléber quien culminó un contraataque mandando el balón a la escuadra con el interior de su pierna derecha.

Quedaba la mitad del segundo período y el encuentro parecía totalmente encarrilado a pesar de la absurda expulsión de Marlon por protestar. El único lunar eran las seis faltas cometidas por los visitantes. Fernando redujo distancias con un doble penalti tras una mano de Rivillos y el mismo jugador tuvo otra oportunidad idéntica tras otra infracción de Cléber, pero su disparo se marchó fuera.

Raúl Jiménez redujo distancias tras una jugada combinativa. Quedaban seis minutos y el Betis buscaba el gol del empate, pero se encontró de nuevo con Cléber quien sentenció el encuentro. Rivillos y Chano animaron con sus goles el final del encuentro.

Ficha técnica: Real Betis: Cinco inicial: Sarmiento, Piqueras, Henmi, Raúl Jiménez y Eric Pérez. También jugaron

Carlos Sainz, Fernando, Chhano, Lin, Cristian Povea, Charly y Raúl López. Mallorca Palma Futsal: Carlos Barrón, Cainan, Marlon, Chaguinha y Tayebi.

También jugaron: Rivillos, Eloy Rojas, Fabinho, Dani Saldise, Tomaz, Mancuso y Tayebi. Goles: 0-1 Fabinho, m. 11; 0-2 Tomaz, m. 26; 0-3 Cléber, m. 30. 1-3 Fernando, m. 31; 2-3 Raúl Jiménez, m. 34; 2-4 Cléber, m. 36; 2-5 Rivillos, m. 40; 3-5 Chano, m. 40. Árbitros: Andrés Botella y Alejandro Martínez amonestaron a los locales Sarmiento, Raúl Jiménez y Lin y a los visitantes Caina, Saldise, Mancuso Rivillos. Marlon fue expulsado por doble amarilla.