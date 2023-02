Antonio Vadillo, técnico del Mallorca Palma Futsal, admitió que en la primera parte fueron «ellos mejores y nosotros lo fuimos en la segunda. Ha sido un partido igualado, con detalles, pero hemos encajado el gol en inferioridad, con una segunda amarilla que no existe. Les hemos querido enseñar las imágenes a los árbitros, pero no han querido. Pero no podemos hacer nada... Y lo hemos hablado con los árbitros, pero han picado en el anzuelo y Tayebi debería haber sido más listo», relataba el jerezano, que recalcó también que «en los penaltis no hemos tenido el acierto necesario». Por ello, confiesa que se sienten «mal, jodidos, es una decepción, por caer en cuartos en una competición en la que teníamos ilusión... Y por caer en los penaltis... Son situaciones intensas, no creo que las tandas de penaltis sean suerte, pero algo tiene que cambiar. Carlos (Barrón) ha adivinado las cuatro, pero no ha parado».

Preguntado por si era un fracaso en vistas a la temporada caer en cuartos de la Copa de España fue contundente Vadillo. «¿Fracaso? ¿Cuántos equipos españoles están vivos en la Champions? Fracaso caer contra Jaén no lo es. Estamos decepcionados, pero viendo la temporada que realizamos, y estando ahí año tras año...». Y reiteró su disconformidad con el arbitraje en una tanda surrealista. «Pitan el final del partido antes de que acabe, faltando un penalti por lanzar... Es acojonante... Tenían ganas de acabar», aseveró.