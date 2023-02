El Palma Futsal lanza un pulso a la historia en la Copa

Por décima vez en su historia el Mallorca Palma Futsal se adentra en la Copa de España DonDominio y lo hace dispuesto a romper con su pasado reciente en la competición que reúne a los ocho primeros clasificados de la primera vuelta en la mejor liga del mundo. Tras enlazar cuatro tropiezos consecutivos en el primer escalón siempre con el Movistar Inter como rival, el conjunto de Antonio Vadillo se enfrenta este viernes (20:00/Teledeporte) al Jaén en el duelo que cierra la segunda sesión de los cuartos de final en el Palacio de los Deportes de Granada.

En la edición más abierta de los últimos tiempos pese la etiqueta de favorito que luce el vigente campeón, el Fútbol Club Barcelona, el Palma Futsal lanza su particular reto al pasado. Sólo en una ocasión, en Madrid en 2018, logró acceder a las semifinales y aspira a dar un paso al frente en tierra hostil, ya que el Jaén prácticamente ejerce de anfitrión del evento por su proximidad con la sede del evento.

La buena marcha del equipo, que es tercero en la liga con los mismos puntos que su adversario de esta noche y la capacidad competitiva acreditada tanto en la Copa del Rey como en la Champions alimentan el sueño de los mallorquines de conquistar el primer título de su historia. El crecimiento del club y una plantilla con galones en las citas de máxima exigencia también elevan la ilusión de un grupo concienciado con el reto.

La buena noticia para Antonio Vadillo es el hecho de contar con su plantilla al completo a excepción del lesionado de larga duración Jesús Gordillo. El técnico jerezano dispone de todos sus efectivos y una rotación amplia para responder en los diferentes minipartidos que aparecerán a lo largo de una contienda que se presume de alto voltaje.

El de este viernes es el primer enfrentamiento entre el Palma Futsal y el Jaén Paraíso Interior en la Copa de España, aunque los dos equipos han forjado una notable rivalidad tanto en el torneo de la regularidad peleando por las posiciones de privilegio como en las eliminatorias por el título en las que se han visto las caras en dos ocasiones.

Los precedentes entre ambos contendientes destilan calidad y tensión y ponen al descubierto un historial parejo de partidos. Su último pulso liguero de esta temporada disputado en Jaén se saldó con un empate (2-2) y la anterior eliminatoria que protagonizaron fue en las semifinales de la temporada pasada. Un gol de Chaguinha en la prórroga le dio el pase a la final al Palma Futsal después de que los dos equipos sacaran adelante los partidos ante su afición. De los 23 partidos oficiales que ambos han jugado en total, diez cayeron del lado de los mallorquines, siete para los andaluces y firmaron tablas en seis ocasiones.

El peso del historial puede ejercer cierta influencia en el plano psicológico del mismo modo que las dinámicas con las que isleños y jienense aterrizan en tierras nazaríes. El Jaén, segundo, y el Palma, tercero, alumbran el mejor partido de los cuartos por su situación en la tabla y la regularidad acreditada hasta la fecha con los mismos registros de doce victorias, cuatro empates y tres derrotas. Especialmente llamativa es la trayectoria trazada por los de Dani Rodríguez, que no pierden desde el pasado 29 de octubre y acumulan 15 encuentros sin conocer la derrota.

El Jaén Paraíso Interior, además de su buena racha, llega a un torneo que se le ha dado bien. No en vano lo ha ganado en dos ocasiones y ha sido el único capaz de romper el duopolio ejercido por el FC Barcelona y el Movistar Inter a lo largo de las últimas doce ediciones de la Copa de España.

Dani Rodríguez, que tiene bajo sus órdenes a viejos conocidos del Palma Futsal como el goleador Mati Rosa o el cierre Attos, no puede contar en esta ocasión con Wanderson, que ha tenido que viajar a Brasil por motivos personales, ni con Carlos Nem, que tras estar lesionado en las últimas dos jornadas no llega a tiempo.

Cabe destacar que el Palma Futsal y el Jaén Paraíso Interior saltarán a la pista del Palacio de los Deportes de Granada conociendo a su rival en la segunda semifinal, ya que ElPozo y el Jimbee Cartagena se verán las caras a las 17:45.