El Palma Futsal, a lograr la ‘plata’

La primera vuelta de la Primera División de fútbol sala llega al momento decisivo con las dos últimas jornadas que decidirán los clasificados para la Copa de España y los dos mejores equipos en el ecuador del curso. Con el billete para la Copa en el bolsillo, el Mallorca Palma Futsal quiere cerrar la primera parte del curso siendo uno de los dos equipos más destacados y cerrar el año de forma sobresaliente. Depende de sí mismo para mantener la segunda posición que ocupa en la clasificación y ser uno de los dos cabezas de serie para el futuro sorteo de la Copa de España. Incluso podría confirmar su puesto hoyen la penúltima jornada en caso de victoria y en función del resto de resultados. Si no, tiene asegurado depender de sí mismo en la última jornada.

Más allá de cuentas y cábalas, el equipo tiene claro que no hay mejor camino que seguir con la racha de victorias para que se consigan los retos más ambiciosos tanto a corto como a largo plazo. Hoy visitan la pista del Osasuna Magna en la última salida de un año para enmarcar para los isleños y que quieren culminar con dos triunfos en los dos partidos que quedan y dar continuidad a la dinámica que lleva el equipo desde que inició el curso. Los de Antonio Vadillo son segundos con 27 puntos, a cuatro del líder, el Barça, y con dos de ventaja sobre el Jimbee Cartagena, que la semana que viene visita Son Moix, y tres sobre el Jaén Paraíso Interior, que esta semana se enfrenta a los murcianos. Esto hace que una victoria del Mallorca Palma Futsal, si va acompañada de un empate en el partido entre el tercero y el cuarto, garantice el segundo puesto. En caso de derrota, el segundo puesto se jugaría el miércoles en el enfrentamiento entre los mallorquines y el Jimbee Cartagena.

Dificultad

El partido no será sencillo. Osasuna Magna es uno de los equipos históricos de la máxima competición y siempre ha mostrado un carácter competitivo que le ha dificultado mucho las cosas a los isleños en sus visitas a Anaitasuna. Ahora mismo no atraviesa su mejor momento con una mala racha de resultados y ocupa puesto de descenso. En el vestuario balear no se fían de este partido y saben que necesitarán su mejor versión para llevarse los tres puntos ante un equipo que siempre compite independientemente de su situación. Antonio Vadillo no podrá contar con Moslem, que todavía no ha regresado de Irán donde se encuentra por temas administrativos, ni con Gordillo, en la recta final de su recuperación.