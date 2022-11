De Carlos a Carlitos. Barrón regresó a la portería del Mallorca Palma Futsal y el toledano demostró que es una de las más firmes promesas del panorama del fútbol sala. Éstas fueron las notas más positivas del último encuentro de la Ronda Élite que disputaron ayer el Mallorca Palma Futsal contra el Novo Vrijeme de Croacia.

El conjunto palmesano ya había hecho los deberes y de entrada dejó a dos de sus pilares, Marlon y Tayebi, fuera de la convocatoria, y la participación de otros como Chaghinha o, sobre todo, Rivillos, fue testimonial. Era el momento de otros jugadores que no disponen de tantos minutos y de otros como Barrón al que la primera parte que jugó le vino muy bien para adquirir confianza. De hecho fue el guardameta cordobés el primer gran protagonista del encuentro con una gran parada. El Palma Futsal, sin la intensidad de otras ocasiones, daba más facilidades de las habituales y en ataque las acciones más peligrosas fueron dos disparos de Cainan yEloy Rojas que se toparon con la madera.

Como ha ocurrido en todos los partidos de Champions menos el del pasado jueves, el Mallorca Palma Futsal comenzó por detrás en el marcador. Rafinha logró con una ‘picada’ vencer la resistencia de Barrón. Pero como también ha sido habitual, el equipo que ayer vestía de morado tuvo la virtud de igualar inmediatamente el marcador. Carlitos aprovechó un pase desde el córner de Saldise para sacar su zurda a pasear. Antes de que finalizara la primera mitad Barrón, que no disputó el segundo período, se despidió con otra parada de mérito. Tras la reanudación, el Palma Futsal salió con un poco más de brío. Saldise falló un gol cantado a pase de Carlitos, pero en la segunda oportunidad sí que aprovechó el jugador navarro para con un sutil golpeo con el exterior batir a Baskovic.

Carlitos pudo lograr el doblete pero no supo concretar, al igual que, de nuevo, Saldise. En los dos últimos minutos del encuentro el Novo Vrijeme arriesgó todo lo que no lo hizo en los 38 minutos anteriores, pero entre Luan Muller y la defensa se encargaron de que el marcador no se moviera y permitiera al Mallorca Palma Futsal acabar con un pleno de victorias.

Mallorca Palma Futsal: Barrón, Chaghinha, Mancuso, Moslem y Eloy Rojas. También jugaron Saldise, Cainan, Carlitos, Cleber, Rivillos y Tomaz.

Novo Vrijeme: Baskovic, Jelavic, Musinov, Rafinha y Vukovic. También jugaron Barbaric, Blago, Horvath, Suton, Lasic ySesar.

Árbitros: Víctor Chaix y Cédric Pelissier (Francia). Amonestaron a Musinov, del Novo Vrijeme .

Goles: 0-1, Rafinha, min17. 1-1, Carlitos, min. 17. 2-1, Saldise, min 23.