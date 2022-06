El Ciudad de Tudela marca el punto de partida de los playoffs del Palma Futsal, que se adentra en territorio hostil «con el cuchillo entre los dientes» en busca de un resultado que le permita encarar la vuelta en Son Moix con garantías para acceder a la penúltima ronda. Los mallorquines retan a una de las revelaciones del curso, el Ribera Navarra, que tratará de hacer su fortaleza como local para frenar el buen momento de los isleños. «Encaramos la eliminatoria con la obligación de tener que pasar a semifinales porque queremos esa obligación, porque queremos seguir compitiendo y estar cada vez más arriba», advierte el técnico del Palma Futsal, Antonio Vadillo, que subraya que una nueva presencia en los playoffs «no le tiene que quitar valor a todo lo que venimos haciendo los últimos años, parece que es fácil, pero no lo es, cuesta mucho».

Una atmósfera muy caliente, una superficie singular y un rival que condiciona mucho los partidos con los ataques en superioridad gracias a su portero son algunas de las amenazas a las que tiene que hacer frente el equipo isleño, que aguarda una eliminatoria «dura y compleja» en la línea de lo que ha sido la fase regular. Es lo que lleva a Vadillo a señalar que es un duelo para jugar «con el cuchillo entre los dientes» y «bajar al barro». Los precedentes del curso sonríen a los de verde pistacho, pero empieza una nueva historia y con un formato diferente a ida y vuelta. «Tenemos que confiar en nosotros, hacer nuestro juego, jugar en su campo, controlar el partido y el que falle menos ganará. No les tenemos que regalar nada», argumenta uno de los pesos pesados del vestuario como Tomaz Braga.

Están prohibidas las desconexiones y es obligatorio extremar la concentración para procurar que la eliminatoria regrese al Palau d’Esports de SonMoix en las mejores condiciones. Sin duda, es un partido para minimizar riesgos y saber gestionarlo. La buena noticia para el Palma Futsal es la buena dinámica con la que ha despedido la liga -tercero con los mismos puntos que el segundo- y la recuperación de prácticamente todos sus efectivos. La enfermería ha sido uno de los principales hándicaps a lo largo de la presente temporada, pero llegados a la hora de la verdad sólo a Chaguinha le falta un poco para estar en plenitud de facultades.

Madurez

El paso de los años ha conferido al Palma una jerarquía que tiene que salir a relucir en envites como el de hoy. «En el vestuario no hace falta hablar mucho, todo el mundo es consciente de lo que hay en juego y de lo único que hay ganas es de que llegue el partido», comenta Tomaz, que hace especial hincapié en la necesidad de no mirar más allá del primer partido y de las «ganas» que les tienen en Tudela. Los mallorquines acariciaron el título en la Supercopa y se metieron en las semifinales de la Copa en un momento en el que no estaban bien, pero el grupo, pese al desgaste físico y mental, está convencido de sus posibilidades. Siempre desde el respeto a un rival al que Antonio Vadillo califica como «el tapado».

El equipo de José Lucas Mena ‘Pato’, que tiene en Pintinho a su máximo realizador, tratará de resquebrajar a la defensa más sólida del campeonato con la ilusión que ha generado en Tudela el regreso a los playoffs tras tres años viéndolos por la tele. El que fuera entrenador del Fisiomedia Manacor está ante el que puede ser su último partido en casa en lo que supondrá un aliciente añadido tanto para sus pupilos como para el público, que juega un papel fundamental en el Ciudad de Tudela, donde no queda otra que activar el modo playoff.