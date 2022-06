El Palma Futsal acaba tercero en la fase regular

El Palma Futsal gana al Fútbol Emotion y jugará los cuartos de final del playoff frente a Aspil Jumpers al finalizar tercero empatado a puntos con Movistar Inter, segundo por el golaveraje. Los dos goles de Higor y otro de Tomaz llevan al Palma a firmar otra gran fase regular. El Fútbol Emotion descendió con la derrota en Son Moix.

Vibrante, intenso y emocionante. El partido en Son Moix entre el Palma Futsal y el Fútbol Emotion Zaragoza tuvo todos los ingredientes para que el aficionado al fútbol sala disfrutase de un encuentro en el que ambos equipos se jugaban mucho. El encuentro desde el principio tuvo un ritmo frenético con un cuadro balear que llevó la iniciativa en todo momento, aunque en los primeros compases los visitantes lo supieron contrarrestar con el juego de cinco. A pesar de ello, los baleares encontraron su ritmo del partido y materializaron su superioridad con un sinfín de ocasiones que no se transformarían en gol hasta que Higor, tras regatear a su par y al meta rival, abriría el marcador. Aún así, los baleares verían cómo, a falta de cuarenta segundos para el final de la primera parte, Piqueras pondría de nuevo el empate en el electrónico. Ese gol no cambió los planes a un Palma Futsal que salió en la segunda mitad con el mismo nervio que tuvo en la segunda y volvió a ser el principal protagonista de las oportunidades más claras del partido. Higor repareció para marcar uno de los goles de la temporada con un zapatazo que se fue directo a la escuadra y volver a poner por delante a los mallorquines. Tomaz aumentaría ventajas aprovechando el portero jugador de Fútbol Emotion y pondría tierra de por medio, aunque Juanqui apretaría el marcador cuando faltaba poco más de un minuto. Los de Vadillo aguantaron los ataques finales de los maños y sellaron una victoria trabajada y meritoria que les ensalza hasta la tercera posición, solo por detrás del Barça y empatado a puntos con el Movistar Inter.

Última jornada de infarto la que se viviría en Son Moix. El Palma Futsal afrontaba la trigésima jornada con su posición final en la liga regular en juego y, tanto podía igualar su mejor posición histórica en una fase regular quedando segundo como, en el peor de los casos, podía afrontar unos playoff con el factor pista en contra. Con ello, enfrente tenía un equipo que se jugaba la permanencia y quedar en Primera dependía de él mismo. Por ese motivo, al partido no le faltaban alicientes y, por si fuera poco, ambos conjuntos se encargaron de hacer un partido vibrante instaurando un ritmo alto desde el primer minuto de la contienda. El Palma Futsal ingresó al parqué con una presión alta y dando velocidad al balón. Aunque Fútbol Emotion Zaragoza contrarrestó el plan balear con agresividad y con Dani Álvarez, el portero que había sido suplente, incorporándose en ciertos ataques para elaborar jugadas ofensivas con juego de cinco. Aún así, los de Vadillo supieron reaccionar a esa variante aragonesa y, transcurridos los primeros minutos, logró hacerse con el control del partido. Con ese control, el Palma Futsal demostró sentirse más cómodo en la pista y logró generar claras oportunidades para abrir el marcador. Nunes, Cainan e Higor fueron los jugadores que más cerca estuvieron de desequilibrar el empate en el electrónico.

El pívot, de hecho, tuvo la más clara con un uno contra uno frente a Bernard, pero el brasileño no consiguió enviar el disparo entre los tres palos. Tal y como le pasaría varios minutos después con un remate tras jugada de estrategia con un saque de esquina. El Palma Futsal estaba siendo superior y sufriendo poco atrás, pero no conseguía dar ese primer paso hacia la victoria. Marlon también hizo acto de presencia con dos buenas ocasiones, pero el cierre se topó con un rápido Bernard bajo palos. Fútbol Emotion Zaragoza envió el balón a la madera con un remate de Claudino que Barrón parecía tener controlado. Con un cuadro balear generando las mejores ocasiones, era cuestión de tiempo que el gol llegase a las arcas del Palma Futsal. Y no fue otro que el máximo goleador del equipo. Higor regateó a su par, encaró a Bernard, se fue de él y marcó a placer con la portería vacía. El brasileño hacía justicia en el marcador y adelantaba al equipo dirigido por Vadillo con un gran gol. Pero cuando el equipo mallorquín ya estaba saboreando ese descanso con la ventaja en el marcador, llegó el gol del empate. Piqueras remató en el segundo palo a falta de cuarenta segundos e igualó el electrónico.

A pesar del varapalo del gol en contra a escasos segundos del final de la primera mitad, el Palma Futsal salió de vestuarios con muy buena actitud. Los baleares salieron a morder, tal y como hicieron al inicio del partido e Higor y Nunes contaron con oportunidades para volver a desequilibrar el empate del marcador. En esos intentos, los mallorquines sufrieron un susto con Higor, quien se dolió en el suelo tras una entrada de la defensa maña y tuvo que ser sustituido. Aún así, el brasileño se recuperó y volvió al parqué. A pesar de ello, Nunes cogió el relevo del pívot y gozó de dos claras oportunidades en prácticamente un minuto, pero Bernard logró despejar sus intentos. De mientras, Fútbol Emotion Zaragoza intentaba acercarse a la meta balear, pero los de Vadillo se estaban mostrando muy solventes atrás y, cuando lo requería, Barrón detenía las ofensivas mañas. Higor volvió a pista y lo hizo de la mejor manera posible. Recibió sobre el punto de doble penalti, se orientó el balón a su pierna derecha y mandó un zapatazo inapelable a la mismísima escuadra de la portería visitante. Imparable para Bernard. Nueva aparición del brasileño que que marcaba otro gol estelar a su colección.

El conjunto dirigido por Jorge Palos buscó la reacción, ya que ese gol los metía en el descenso porque el Real Betis estaba ganando su encuentro, pero los baleares se estaban mostrando muy seguros sobre el parqué de Son Moix. Buenos minutos de los de Vadillo que se regían por el orden en defensa y la incidencia en ataque, siendo peligrosos en cada llegada a la meta rival. Fútbol Emotion Zaragoza se vio en la obligación de recurrir al portero jugador viendo que el tiempo se le echaba encima. Ortego ocupo el puesto de quinto hombre y fue él mismo el que, tras un mal control, cedió el balón a un Tomaz que, desde el centro del campo y con un disparo raso, puso el tercero a favor del Palma Futsal. Los locales ampliaban su renta y ponían tierra de por medio a pocos minutos del final. Los maños, con una garra y un carácter admirable por mantener la categoría, insistieron sin cesar y, en el último minuto recortaron distancias, pero la defensa mallorquina supo aguantar la renta del gol de ventaja en los últimos segundos para sellar una victoria que les coloca en el tercer puesto y que les enfrenta, directamente, a Ribera Navarra en unos playoffs que arrancan esta próxima semana.

Ficha técnica