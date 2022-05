Victoria de prestigio del Palma Futsal

El Palma Futsal se estrenó este martes con una solvente victoria en su debut en la Copa del Mundo Sub 21 que comenzó en la ciudad brasileña de Paranaguá. La primera parte fue entretenida con un dominio alterno, pero donde el Palma Futsal gozó de las primeras ocasiones en las botas de Carlos, el jugador más destacado en esos primeros minutos y del encuentro. Pudo marcar en su primer disparo, pero salió centrado. Sin embargo, no perdonó en su segundo intento tras un córner donde enganchó un tiro desde fuera del área que se coló por el palo derecho de Je. La alegría no duró mucho porque al minuto siguiente el Corinthians por medio de Índio conseguía empatar tras un rechace del meta Kasper.

El Palma Futsal decidió dar un paso adelante y fruto de la presión llegaron dos ocasiones clarísimas para desnivelar el marcador. En ambas el protagonista fue Jesús Gordillo, pero tuvo la mala fortuna de que sus disparos, en dos jugadas consecutivas, fueran repelidos por el palo. De nuevo Carlos fue el protagonista de la siguiente jugada de peligro, pero el meta local logró desviar su fuerte disparo.

Finalmente, el segundo gol del Palma Futsal llegó tras un fallo defensivo del conjunto local que permitió a Neginho marcar a placer en el segundo palo. A punto estuvo el Corinthians de desnivelar la contienda en los últimos segundos, pero dos grandes paradas de Kasper supusieron que el Palma Futsal se fuera a los vestuarios en ventaja. Tras la reanudación, de nuevo Neginho y Carlos tuvieron ocasiones para aumentar la ventaja, pero fue finalmente Augusto Santos, quien tras una gran jugada triangulada entre Neginho, Carlos y Gordillo logró en el segundo palo marcar el tercer gol para el conjunto visitante. A partir de ese momento, los discípulos de Óscar Teisías se dedicaron sobre todo a apuntalar la parcela defensiva para evitar que el Corinthians redujera distancias en el marcador. En los últimos minutos, el conjunto brasileño optó por utilizar la figura del portero-jugador, pero el electrónico ya no sufrió más alteraciones hasta el final del encuentro.