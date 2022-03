El Palma Futsal realizó un gran partido en Paterna. Los verdes empezaron dominando y asediando la portería de un Raúl Jiménez que tuvo que esforzarse para impedir que el cuadro balear se pusiese por delante. El Levante subió líneas y equilibró el partido, entrando en una zona en la que ninguna de los dos equipos se sentía dominador. Neguinho envió un balón al palo en lo que fue la ocasión más clara para los baleares en la primera parte. En la segunda, el conojunto mallrquín añadió una baja más a su lista de no disponibles. Chaguinha no se sentó en el banquillo y el Palma Futsal tenía que tirar con cinco jugadores de campo del primer equipo y tres del filial. Aún así, Nunes y Pope se erigieron como goleadores en unos minutos en los que los de Vadillo se fueron al ataque. La defensa balear volvió a brillar con luz propia y mantuvo la puerta a cero, pero una jugada granota cuando apenas quedaba un minuto apretó el marcador con el tanto de Araça. El Palma Futsal aguantó y consiguió llevarse un triunfo muy importante de Paterna que le permite seguir siendo el equipo más en forma de la liga.

El Pabellón Municipal de Paterna albergaba un choque en el que el Palma Futsal visitaba a un rival que no está en su mejor momento de la temporada, pero que por plantilla y presupuesto tiene uno de los mejores potenciales de la liga. El cuadro balear llegaba al partido con la intención de dar continuidad a una racha que lo colocaba como el equipo en mejor forma con cuatro victorias y un empate de las últimas cinco jornadas. Los de Vadillo hacía varias semanas que sabían por dónde ir en los partidos, y en este no fue menos. El conjunto mallorquín empezó el partido con una secuencia de oportunidades en las que Raúl Jiménez tuvo que intervenir para evitar que los visitantes estrenasen el marcador, a pesar de que en los primeros minutos minutos el Palma Futsal estuviese instalado en campo contrario. El conjunto granota pudo frenar el asedio balear y subió líneas. El partido se equilibró y ambos equipos intentaban hacerse dueños del balón para llevar el ritmo del partido. Fabio se mostraba seguro en portería cuando el Levante le exigía y los baleares estaban rápidos en las transiciones ofensivas. De hecho, en una de ellas llegó una clara oportunidad para que los de Vadillo marcasen el primero. Neguinho roba, filtra un pase a Higor, quien se la devuelve de cara provocando un dos contra uno frente al cierre granota. Neguinho continuó con el balón y finalizó la acción con un disparo cruzado que se fue directo a la madera. A punto estuvo el brasileño de estrenar su casillero goleador su segundo partido con el Palma Futsal. Pocos minutos después Nando Torres disfrutó de un uno contra uno frente a Raúl Jiménez, pero el portero local reaccionó rápido y repelió el disparo del pívot malagueño a córner. El partido entró en un ida y vuelta en el que ningún equipo se llegaba a sentir dominador del encuentro, aunque ambos tuvieron alguna que otra llegada en la que no consiguieron generar el suficiente peligro como para poder abrir la lata antes del descanso.

La segunda mitad arrancó con una mala noticia para el Palma Futsal. Chaguinha no salió vestido de corto sobre el parqué y apareció ya en las gradas con el chándal del club. Vadillo contaba con una baja más, sumadas a las de Cainan y Eloy Rojas. De esta manera, el cuadro balear tenía disponibles a cinco jugadores de campo de la primera plantilla y tres del filial: Neguinho, Nando Torres y Carlos. Este último salió de inicio en un segundo tiempo en el que el conjunto balear notó la falta de profundidad de banquillo. El Levante presionó en campo contrario y contó con varias oportunidades claras, pero Fabio era un muro en la portería balear. El paso de los minutos reforzaba la solidez del Palma Futsal y si algo ha demostrado este equipo durante la temporada es que pelea e insiste en su plan de juego. A pesar de las numerosas bajas y la corta rotación, el conjunto mallorquín pegaba chispazos a través de Nando y Nunes. Fue este último el que, en un dribbling y un latigazo rápido consiguió abrir el marcador. Gol muy celebrado de un equipo que estaba sintiendo en sus carnes el esfuerzo del sacrificio por los pocos hombres que estaban disponibles. Y casi sin poder celebrar el primero, llegó el segundo. Pope robó y envió un potente disparo a la red de la portería de un Raúl Jiménez que nada pudo hacer. El Palma Futsal se había puesto por delante con dos goles de ventaja a base del esfuerzo. A partir de ahí, el cuadro balear demostró el por qué es el equipo menos goleado de la liga. Tan solo una laguna defensiva, prácticamente en el último minuto de partido, evitó que los de Vadillo terminasen el partido con la portería a cero. Un gol de Araça apretó el encuentro en los últimos instantes, aunque la defensa balear siguió mostrando mucha solvencia. Victoria de mucho mérito para un Palma Futsal que consiguió sumar su tercer triunfo consecutivo.

FICHA TÉCNICA

1-Levante UF FS: Raúl Jiménez, Tolrà, Rubi, Hamza y Roger. También jugaron Araça, Rafa Usín, Maxi Rescia, Rivillos, Gallo y Pedro Toro.

2- Palma Futsal: Fabio, Tomaz, Chaguinha, Nunes e Higor. También jugaron Pope, Mancuso, Marlon, Nando Torres, Pope y Neguinho.

- Goles: 0-1 D. Nunes (min. 29); 0-2 Pope (min. 30); 1-2 Araça (min. 39).

- Árbitros: Peregrino Abdulay y Tomás Santander. Amonestaron a Araça y Gallo por parte del Levante y a Barrón, Higor, Nunes y Vadillo por parte del Palma Futsal.

- Pabellón: Pabellón Municipal de Paterna, 450 espectadores. Partido correspondiente a la decimoctava jornada de LNFS.