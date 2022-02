El Palma Futsal se lleva un punto de Murcia en el último partido de la primera vuelta

Insípido partido el que se vivió en el Palacio de los Deportes de Murcia durante los primeros minutos. ElPozo Murcia consiguió ponerle sal y hacerse con un protagonismo que logró transformar en gol. Taynan batió por bajo a Fabio con un punterón para abrir el marcador. El Palma Futsal no se encontraba cómodo, pero aún así subió líneas y encontró resultado. Cainan primero y Chaguinha después marcaron y dieron la vuelta al gol inicial de los murcianos. Los baleares terminarían la primera mitad asediando la portería de Juanjo y con muy buenas sensaciones. En la segunda parte, el conjunto local salió con la intención de morder, aunque los de Vadillo se mostraban muy sólidos en defensa, liderados por un Fabio que se hizo grande en su portería. Aún así, nada pudo hacer a la volea de Gadeia, que entró directo a la escuadra y puso el empate en el marcador. Tomaz respondió con otra maravilla de gol. Acción individual en la que robó y se deshizo de dos rivales, incluido el portero, y marcó desde una posición muy escorada. Casi sin tiempo para celebrarlo, llegó el gol de Marcel, pocos segundos después, que puso el 3-3 final en el un justo reparto de puntos.

El Palma Futsal afrontaba un partido con la tranquilidad de haber conseguido el pase a la Copa de España el pasado fin de semana en Zaragoza. Aún así, Vadillo no terminó el partido satisfecho con el rendimiento del equipo y uno de los objetivos era mejorar esa imagen, aunque el cansancio acumulado podría hacer mella en unos jugadores que disputaban su tercer partido en seis días. El encuentro arrancó con un tanteo entre los dos equipos en el que ninguno de ellos generó el suficiente peligro como para provocar un «¡uy!». Pasados los primeros compases, ElPozo empezó a hacerse con el dominio del balón y fue el protagonista de las mejores ocasiones. Fabio tuvo que aparecer en unos minutos en los que el Palma Futsal no encontraba su versión. Los charcuteros percibieron la debilidad y balear e insistieron en ataque. Antes de llegar al ecuador de la primera parte, el cuadro balear vio cómo su mal y espeso inicio tenía consecuencias negativas. Taynan recibió en el punto de penalti y, prácticamente sin oposición, envió un punterazo al fondo de la red de la portería defendida por Fabio. Los de Vadillo tendrían que mejorar su versión si, almenos, querían salir con buenas sensaciones del Palacio de los Deportes de Murcia. Y así fue. El Palma Futsal subió líneas, presionó con más intensidad y se instaló en campo contrario. Las ocasiones empezarían a llegar. Higor y Eloy Rojas eran los que más lo intentaban, pero no encontraban puerta. Aún así, la imagen de los baleares mejoró sustancialmente y, con poco, le bastó para igualar el marcador.

Jugada individual de Higor de muchos quilates que se deshizo de su rival, encaró a Juanjo y la pasó a Cainan para que rematara a placer y con la portería casi vacía, ya que un defensor murciano llegó a última instancia, aunque no pudo hacer nada. El marcador se equilibraba y ello comportó una mejoría, aún más palpable de los baleares, que siguieron instalados en la pista de ElPozo Murcia Costa Cálida. Entró y debutó Nando Torres quien, precisamente recibió un balón en el borde del área, lo protegió y, con la intención de cederlo a Chaguinha, a trompicones le llegó la pelota a un brasileño que, desde dentro del área, batió a Juanjo para que el Palma Futsal remontara el gol en contra inicial. Los mallorquines finalizaron la primera parte mejores que su rival, habían dado la vuelta al marcador y a las sensaciones y se marcharon a vestuarios con el sentir de que habían ido de menos a más.

Los primeros minutos de la segunda mitad estuvieron marcados por la igualdad entre ElPozo Murcia Costa Cálida y el Palma Futsal. Ambos equipos tenían claro su plan y, a pesar de que los charcuteros necesitaban atacar para sumar algo en el encuentro, los de Vadillo contuvieron muy bien el juego. Aún así, Fabio demostró el portero que es bajo palos. El portero madrileño apareció en varias ocasiones para dejar constancia que la portería del Palma Futsal estaba guardada bajo llave por un muro que no dejaría pasar ningún balón a la red. En ataque, el cuadro balear generaba peligro con acciones individuales de Chaguinha e Higor. Este último gozó de una clara oportunidad tras una gran jugada en solitario en la que se deshizo de su marcador para quedarse solo ante un Juanjo que estuvo ágil para detener su disparo. Pero en la próxima llegada charcutera llegaría el empate. Saque de esquina que los de Diego Giustozzi optan por sacar con vaselina y Gadeia la pilla muy bien enviándola directamente a la escuadra de la portería de Fabio. El portero del Palma Futsal nada pudo hacer para detener un disparo al que se quedó mirando como entraba. Empate a dos que volvía a equilibrar fuerzas entre dos equipos que luchaban de tú a tú por hacerse con el triunfo. El encuentro se volvería a desequilibrar tras una maravilla de Tomaz. El cierre brasileño robó el balón a media pista, se deshizo de su defensor, regateó a Junjo y, con una posición muy escorada y casi en la línea de fondo, envió la pelota a la red para volver a poner al Palma Futsal por delante. Aunque la alegría, en este caso, duró poco. Escasos segundos, de hecho. Casi sin tiempo para celebrar el golazo de Tomaz, llegó el tanto del empate de ElPozo Murcia Costa Cálida. Loa charcuteros, jugando con portero jugador, realizaron una rápida circulación que terminó con un pase en el segundo palo donde esperaba un Marcel que no falló. Empate a tres y el marcador no se volvería a mover, a pesar de que ambos equipos lo intentaron jugando de cinco.

FICHA TÉCNICA

3-ElPozo Murcia Costa Cálida: Juanjo, Matteus, Fernando, Taynan y Rafa Santos. También jugaron Alberto García, Valerio, Marcel, Darío, Gadeia y Mati Rosa.

3- Palma Futsal: Fabio, Tomaz, Eloy Rojas, Cainan e Higor. También jugaron Chaguinha, Pope, Mancuso, Marlon, Nando Torres y D. Nunes.

- Goles: 1-0 Taynan (min. 9); 1-1 Cainan (min. 13); 1-2 Chaguinha (min. 16); 2-2 Gadeia (min. 29); 2-3 Tomaz (min. 36); 3-3 Marcel (min. 36).

- Árbitros: Alberto Sarabia y David Urdánoz. Amonestaron a Alberto García, Taynan, Fernando y Mati Rosa por parte de ElPozo Murcia Costa Cálida y a Cainan por parte del Palma Futsal.

- Pabellón: Palacio de los Deportes de Murcia. Partido correspondiente a la decimotercera jornada de LNFS. 500 espectadores.