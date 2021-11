El Palmer Palma encaja otra dura derrota ante el Prat

El Palmer Alma Mediterránea colapsó. Y lo hizo de nuevo ante un rival directo para agravar su crisis de resultados y empeorar su balance (1-7). Esta vez fue el Prat el que salió victorioso de Son Moix (73-76) en un duelo en el que Parrado (23 puntos) y sus triples dinamitaron las ilusiones de un equipo herido de muerte y que encara el parón hundido en la tabla de la LEB Oro. Se mostró más tierno todavía que el Palmer un Prat sostenido por el tiro libre en el arranque, pese a que los palmesanos fueron siempre los que llevaron la iniciativa en el electrónico, con un Van Beck en plan líder para alcanzar una máxima de ocho (18-10) que en un minuto fatal neutralizó el cuadro catalán en la transición entre cuartos, con un 0-10 que culminó Costa y puso por primera vez por delante al equipo de Berrocal (18-20).

Desde ese punto, el Prat tomó la manija apelando al físico y el acierto desde 6'75 de Parrado, que con ocho puntos seguidos permitió a los suyos estar dentro de un partido al que le costaba retornar al Palmer Palma, que veía como Van Beck se cargaba de nuevo de faltas y de la mano de Figueras y Kostadinov lograba ir a remolque. Metía presión el Prat, que abría brecha (25-30), pero entre el incombustible Figueras e Ikpeze detenían el golpe y la técnica a Crockett devolvía al Palmer por delante (37-35), una renta que no bastó para alcanzar el ecuador del duelo con una dosis de tranquilidad (37-37, descanso).

El duelo se erigió en un intercambio de golpes en el tercer cuarto, con alternancias mínimas en el electrónico y Parrado frenando desde el triple cualquier ansia de despegue del Palmer, que no encontraba respiro en un Prat que quería apurar sus opciones y cerraba el parcial uno arriba (57-58), gracias en buena medida a tres aciertos desde más allá de 6'75 de un Parrado desatado. Van Beck iba a ser el revulsivo, pero con la cuarta falta se fue al banquillo otra vez. La antideportiva y la eliminación de Ikpeze restaban centímetros a un Palmer al límite, al que los árbitros no pasaban una. Y cuando más quemaba el balón, Costa y Parrado elevaron a cinco el agujero a favor de un Prat que se lo creía (65-70, a 4:10). El omnipresente Kostadinov dio esperanzas con un triple vital (68-70), pero el crono corría en contra de los baleares. Más, cuando Parrado, otra vez él, encestaba un triple mortal de necesidad (68-74) a menos de dos minutos. Tocaba obrar un milagro que Feliu alimentó con otro triple (71-74, a 1:01). Pero otra falta de Mendy, esta vez en ataque, ponía el partido en manos del Prat, que sentenciaba con un tiro al límite de Costa, aunque tuvo opción de prórroga a un segundo, pero Pol Figueras no dio con la tecla (73-76).

PALMER ALMA MEDITERRÁNEA PALMA: 73

CB PRAT: 76

73 Palmer Alma Mediterránea Palma (18+19+20+16): Pol Figueras (14), Van Beck (11), Ikpeze (11), Ruesga (6), Kostadinov (18), -cinco inicial- Mendy (6), Feliu (5), Kanyinda (0), Moreno (2) y Peñarroya (0).

76 CB Prat (15+22+21+18): Kraag (6), Crockett (2), Parrado (23), Coffi (2), Ibarguen (11), -cinco inicial- Doménech (6), Allen (6), Maronka (6), Costa (6) y Blanch (3).

Árbitros: López Herrada, Martín Vázquez y Cortés Paya. Técnica a Crockett. Antideportiva a Ikpeze. Eliminaron por cinco personales a Ikpeze y Van Beck.

Incidencias: Palau d'Esports de Son Moix. Unos 800 espectadores. Se guardó un minuto de silencio antes del partido y se brindó un aplauso en recuerdo de José Ortiz, con cuyos familiares se tuvo un detalle al descanso.