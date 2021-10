El Palma Futsal quiere demostrar que el gran resultado obtenido ante el Barça no fue un espejismo y llega al partido ante el Córdoba, que se disputa mañana a las 17:00 h, con muchas ganas de sumar otra victoria ante un equipo que no se lo pondrá nada fácil. Antonio Vadillo destacó la fortaleza que tiene su rival, siendo un «equipo muy bien trabajado y conociendo a su entrenador, Josan González, nos van a poner las cosas muy difíciles en su casa y con su gente al lado».

El entrenador del conjunto mallorquín no quiso centrarse en el primer partido contra el Barça, dejando claro que mañana será otra batalla distinta. «Si no vamos a Córdoba para poner toda la carne en el asador y jugar al 100%, dando el máximo en cada jugada no nos vamos a traer los tres puntos. Lo más importante es ser nosotros mismos, que no nos equivoquemos por el resultado del otro día. Hicimos un gran partido, ganamos de forma holgada al Barça, pero fue algo muy puntual, no es normal y difícilmente se vaya a volver a repetir» recalcó Vadillo, que también afirmó que los otros equipos ya empiezan a tenerle un respeto considerable a sus pupilos. «Los equipos ya nos miran de otra forma, pero esto no es que sea nuevo. Nosotros tenemos que seguir con nuestro plan, todo cuesta y hay que trabajar porque aquí nadie regala nada».

Para esta cita, el Palma Futsal no podrá contar con Chaguinha y Cainan. «Chaguinha todavía tiene que estar diez días parado y Cainan está sancionado para esta jornada» sentenció Vadillo.

Será un partido especial también para Miguelín, ex jugador del Palma Futsal y que ahora compite con el equipo andaluz. «Personalmente le deseo todos los éxitos deportivos a Miguelín y que le vaya muy bien».

También comparecieron los jugadores Higor y Raúl Campos, que reconocieron el gran momento anímico que atraviesan todos y se mostraron confiados en ganar a su rival.