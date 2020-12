El Palma Futsal alarga su mala racha por la falta de gol

Palma Futsal 2-3 Jaén Paraíso Interior

Ha sido la peor semana del curso y el final de año para el Palma Futsal fue el más cruel posible. Tras conseguir empatar el marcador a falta de un minutos y medio para el final con gol de Mati Rosa, Jaén se llevó la victoria a cuatro segundos del final aprovechando un balón muerto tras buscar Lolo el gol a la desesperada. Mancha marcó a puerta vacía y acabó con las opciones de un Palma Futsal que encadena su tercera derrota consecutiva y que mereció ganar por ocasiones e insistencia sobre la portería rival.

El partido era una prueba de fuego para testar la recuperación anímica del equipo tras los dos mazazos encajados la semana pasada. Tocaba ponerse otra vez el mono de trabajo y olvidar el pasado para centrarse en un partido que iba a exigir lo máximo frente al subcampeón de la Copa del Rey de este año. Y lo primero fue el gol del Jaén aprovechando un error defensivo del equipo isleño. Fabio salió del área para entregar el balón pero Alan Brandi cortó el esférico en plena salida balear y marcó desde su campo a puerta vacía aprovechando que Fabio no había tenido tiempo de regresar a la portería. Primer golpe que aumentaba la dificultad de la última cita del año. Tocaba remar y remontar para ganar el partido. Vilela trato de buscar el empate rápido pero las dos primeras ocasiones se marcharon desviadas. El Palma no estaba cómodo sobre la pista y se fue cargando de faltas. Campoy tuvo una falta al borde del área que se marchó desviada minutos antes de que Carlitos enviase otra al larguero. Entre una y otra, Mati Rosa tuvo el empate pero el disparo se marchó pegado a la red.

Con el paso de los minutos, el cuadro balear fue ganando metros y encerrando al rival en su pista. Las ocasiones fueron en aumento y Marlon y Diego Nunes tuvieron dos consecutivas pero Gozi evitó el empate. El equipo de Antonio Vadillo se hizo con el esférico y ya cogió las riendas del partido frente a un rival que, con el marcador a favor, optó por blindarse en defensa viendo que el equipo rival se volcaba en ataque. De estrategia, con transiciones buscando desbordar por los costados, el Palma lo intentaba desde todos los frentes. Claudino tuvo tres buenas ocasiones en la primera mitad y la más clara la desvió Gozi. Otra vez el fantasma de la falta de definición sobrevolaba Son Moix, otro contratiempo más al que sobreponerse. El equipo asumía la situación insistiendo pero sin desesperarse, la mejor forma de superar los miedos. Raúl Campos reapareció un mes después y él inició la jugada del empate que llegó desde la pizarra. El saque de banda del ala fue directo a Vilela, que trazó una asistencia en diagonal que superó toda la defensa rival y le llegó a Nunes que solo tuvo que empujar a gol. Por fin llegaba lo que tanto se buscaba y con él se llegó al descanso.

La historia se repitió otra vez para iniciar la segunda parte. Error defensivo en el primer minuto y Mauricio, libre de marca, puso de nuevo al Jaén por delante en el marcador. Otra vez tocaba remar. Marlon buscó el empate con un potente disparo que paró Gozi y Hamza tuvo otra muy clara en un mano a mano en el que el portero rival se lució. Y cuando los locales buscaban el gol llegó la jugada polémica del partido. Marlon cayó en la frontal en una acción en la que los locales pidieron una falta cuando le tocaron por detrás al cargar la pierna para disparar sin oposición, los colegiados no pitaron nada y en la contra expulsaron a Fabio al salir de su área para cortar la jugada y cometer falta sobre el rival. Segunda amarilla y expulsado, lo que obligaba al debut del canterano Rafa Cardell con el primer equipo ya que Carlos Barrón no podía jugar por la expulsión sufrida frente a Movistar Inter. El equipo se defendió a la perfección en inferioridad y el joven portero paró los remates que los rivales realizaron desde la frontal. Los locales salieron airosos de un momento crítico pero todavía iban por debajo en el marcador.

Si algo no se puede discutir es la capacidad de trabajo y de sacrificio de los baleares. Se dejaron la piel durante todo el partido buscando la portería rival y tratando de encontrar la puntería que les ha faltado en casi todos los partidos que no ha ganado. Nunes gozó de una gran ocasión con un lanzamiento lejano que escupió el larguero. Lolo tuvo otra pero, un partido más, el portero rival estuvo a un gran nivel y Gozi la rechazó como pudo. Quedaban diez minutos por delante y el cronómetro volaba. Rafa Cardell sirvió un pase en largo para Mati Rosa que se revolvió dentro del área y el disparo se topó otra vez con Gozi, el héroe del partido para su equipo. El Palma no desistía en ningún momento. Rafa Cardell, pese al debut y en una situación complicada, paraba las contadas ocasiones que tenía el rival. A falta de cinco minutos, Vadillo se la jugó con Joao de portero-jugador. Lolo probó desde fuera del área pero el lanzamiento se fue pegado al palo. Nunes tuvo otra que se fue pegada al palo en un disparo cruzado pero no había forma de acertar hasta que llegó por fin el premio a la insistencia. El centro fuerte de Nunes al segundo palo lo empujó a la red Mati Rosa a falta de un minuto y medio para el final del partido. El problema era que quedaba poco pero le bastó al Jaén Paraíso para llevarse el triunfo a cuatro segundos del final. Lolo buscó el gol a la desesperada con la mala suerte que el balón le quedó a Mancha para marcar a puerta vacía y sin oposición.

FICHA TÉCNICA

Palma Futsal: Fabio, Lolo, Marlon, Nunes y Mati Rosa. También jugaron Vilela, Hamza, Rafa López, Joao, Claudino, Raúl Campos y Rafa Cardell.

Jaén Paraíso Interior: Gozi, Mauricio, Attos, Mancha y Alan Brandi. También jugaron Piqueras, Míchel, Carlitos, Antonio, Bingyoba, Campoy y José Mario.

Goles: 0-1 Alan Brandi (min. 3); 1-1 Nunes (min. 16); 1-2 Mauricio (min. 21); 2-2 Mati Rosa (min. 39); 2-3 Mancha (min. 40).

Árbitros: Bernabéu Haro y Rabadán Sáinz. Expulsaron al local Fabio por doble tarjeta amarilla.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix. 200 espectadores, aforo máximo permitido por las restricciones del Govern Balear por la pandemia. Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Primera División.