El Palma Futsal reafirma su liderato ante el O’Parrulo

Palma Futsal 4-2 O’Parrulo

El Palma Futsal es más líder de la Primera División tras ganar al O’Parrulo Ferrol por 4-2 en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix y da un paso casi definitivo para ser el primer equipo que certifique la clasificación para la Copa de España en las próximas jornadas. Los goles de Vilela, Hamza, Diego Nunes y Fabio, aprovechando que el portero-jugador del equipo rival, lanzan a los mallorquines en la tabla con cuatro puntos de ventaja sobre sus perseguidores tras la victoria de Jimbee Cartagena frente al Levante UD.

El partido comenzó eléctrico y cargado de goles, como si hubiesen guardado toda la artillería a buen recaudo para sacarla toda de golpe. El Palma Futsal salió a la pista intenso y encadenó numerosas ocasiones en una salida en tromba sobre la portería rival. Vilela tuvo varias ocasiones consecutivas y en una acertó a marcar desde dentro del área y adelantar a su equipo en el primer minuto de encuentro. El gol no hizo más que refrendar la apuesta valiente de inicio para someter al rival y buscar una buena ventaja de inicio. Tomaz tuvo otra ocasión que no acertó antes de que el rival empatase el encuentro con un golazo de Isma, que enganchó el balón con un lanzamiento que pegó en el larguero y entró. Una piedra en el camino pero con todo el partido por delante todavía para ganar y demostrar que se había aprendido la lección de la derrota en el último partido en casa. El Palma no varió su juego y siguió insistiendo sobre la portería rival. Apenas dos minutos después del tanto rival, Hamza marcó el segundo al rematar una gran asistencia de Joao. Otra vez ventaja en el marcador.

Uno de los aspectos que define el crecimiento del Palma Futsal es su nivel de juego. Sea el partido que sea y en la pista que sea busca ser el que domina la posesión y llevar el peso del partido. Es sólido en defensa y crea ocasiones para ganar cada partido. Así fue en la derrota frente a Industrias y en los partidos empatados hasta la fecha, en los que en todos tuvo opciones para ganar y le penalizó la puntería. Es lo que se le indigesta al equipo en algunos encuentros y el objetivo era cambiar la dinámica en este encuentro. Nunes tuvo otra buena ocasión antes de que Adri lanzase el balón al palo en una falta aprovechando un momento de desconcierto balear a la hora de defender la estrategia. De forma sorprendente, con el objetivo de evitar que el Palma se hiciese gigante con el marcador a favor, O’Parrulo apostó por sacar a Morioka como portero-jugador con más de la mitad de la primera parte por delante y tratando de dificultar que el Palma estuviera cómodo sobre la pista. Ello hizo que los de Vadillo tuvieran que defenderse bien de la superioridad y bajó el número de las ocasiones y se buscó el no fallar. Vilela gozó de una buena ocasión y Mati no acertó a desviar a portería un disparo de Nunes que llevaba mucho peligro. Fabio hizo una gran parada para salvar el gol del empate del rival en una gran intervención. Nunes tuvo el tercero al borde del descanso en un mano a mano ante el meta rival pero el disparo se marchó pegado al palo.

El paso por el vestuario hizo coger fuerzas a los jugadores y se marcaron otro arranque parecido al de la primera mitad. En este caso fue Thalles el que sorprendió al cuadro balear a los pocos segundos culminando una buena acción individual que supuso el empate. Otra piedra en el camino pero el Palma Futsal apenas acusa los golpes. La reacción fue inmediata. Vilela gozó de una buena falta para marcar segundos antes de que Diego Nunes marcase el tercero con un gran gol en una cabalgada por la banda y un lanzamiento al segundo palo cuando apenas tenía ángulo. Tercera ventaja del partido para los de Antonio Vadillo. El rival volvió a apostar por el portero-jugador en varias ocasiones y apunto estuvo de costarle caro porque Vilela consiguió lanzar desde su campo tras robar el balón y el esférico se fue a un palmo de la portería. Con el marcador a favor pero con menos tiempo para solventar errores, el Palma quiso defenderse desde la posesión, sin que el rival accediera con facilidad a la portería de Fabio y tratando de buscar la mejor opción para pegar una estacada al rival que pudiera resultar casi definitiva. El rival tuvo alguna ocasión clara para marcar aprovechando la superioridad pero Fabio volvió a defender la portería con un gran nivel. El meta resolvió bien los disparos lejanos y las pocas veces que el rival consiguió superar el muro balear. Isma tuvo una ocasión clara que el meta salvó otra vez más. Quedaban diez minutos por delante para defender la ventaja y el rival creaba cada vez más peligro con el juego de cinco. Nadie dijo que iba a ser fácil. Tocaba defenderse sin errores y aprovechar cualquier robo para marcar. Y Fabio lo aprovechó. El meta blocó un disparo del rival para marcar el cuarto a puerta vacía. Primer gol del meta con la camiseta del Palma Futsal. Los dos porteros del equipo balear han marcado esta temporada. La nota negativa fue que Vilela se tuvo que marchar con problemas físicos a pocos minutos del final. El Palma Futsal pudo defenderse con dos goles de ventaja con mayor tranquilidad ante la insistencia del rival con el portero-jugador. Marlon tuvo el quinto pero el disparo se marchó desviado por poco.

FICHA TÉCNICA

Palma Futsal: Fabio, Tomaz, Lolo, Mati Rosa y Vilela. También jugaron Hamza, Joao, Rafa López, Marlon, D. Nunes, Allan y Á. Claudino.

O’Parrulo Ferrol: Marc García, Isma, Iago Rodríguez, Adri y Thalles. También jugaron William, Ique, Diego Nuñez y Morioka.

Goles: 1-0 Vilela (min. 1); 1-1 Isma (min. 3); 2-1 Hamza (min. 6); 2-2 Thalles (min. 21); 3-2 D. Nunes (min. 22); 4-2 Fabio (min. 34).

Árbitros: Miñano Martínez y Ropero Lara. Mostraron la tarjeta amarilla al jugador de O’Parrulo Ique.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix. 1.000 espectadores. Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Primera División de fútbol sala con limitación de público en mil espectadores debido a la pandemia.